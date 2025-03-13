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「噓，國王在冬眠」熱播5大亮點 虞書欣多年前就迷上男主林一

世界新聞網／輯
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「噓，國王在冬眠」於3月11日播出。（取材自劇照）
「噓，國王在冬眠」於3月11日播出。（取材自劇照）

電視劇「噓，國王在冬眠」於3月11日在優酷首播，短短數小時便衝上戲劇熱度榜前五，並在網路上掀起熱議。該劇共有五大亮點，女主角虞書欣的迷妹身份也意外被網友揭露。

該劇由新生代人氣演員虞書欣與林一主演，改編自晉江文學城作家青浼的同名小說，講述漫畫家「衛枝」（虞書欣 飾）因捲入醜聞而失去筆名與作品版權，為了重拾信心，她決定以滑雪為題材重新創作，並因此邂逅退役的國家滑雪選手「單崇」（林一 飾）。兩人在滑雪場上展開一場從師徒到戀人的浪漫故事，最終雙雙走向圓滿。

虞書欣憑藉《蒼蘭訣》、《雲之羽》與《永夜星河》等劇成為當紅女星，此次在「噓，國王在冬眠」中再度展現她靈動俏皮的演技，飾演個性活潑愛碎念的漫畫家「衛枝」。男主角林一則因《玫瑰的故事》、《致我們暖暖的小時光》等劇打開知名度，這次飾演高冷且毒舌的滑雪教練「單崇」，與虞書欣在劇中火花四射，甜蜜互動讓觀眾欲罷不能。

虞書欣在該劇播出後，被網友發現早在六年前便已是男主角林一的粉絲。2019年，林一主演的《致我們暖暖的小時光》熱播時，當時尚未爆紅的虞書欣曾在微博小帳「魚頭欣欣Esther」分享林一的帥照，並直呼：「暈倒在家裡。」

她還曾模仿劇中畫面，對著電視螢幕與林一「共吃西瓜」，展現十足迷妹風範。如今兩人合作新劇，林一更在首播當天回追虞書欣的小帳，並留言：「大吃一口國王的西瓜」，讓粉絲直呼「圓夢成功」。此外，兩人還換上了蠟筆小新風格的情侶大頭貼，戲裡戲外的甜蜜互動讓觀眾直呼嗑爆。

「噓，國王在冬眠」的成功不僅歸功於話題熱度，其劇情節奏緊湊、視覺效果出色，也是觀眾津津樂道的亮點。

「噓，國王在冬眠」於3月11日播出。（取材自劇照）
「噓，國王在冬眠」於3月11日播出。（取材自劇照）

亮點一，劇情發展快節奏 

首播4集中，劇情迅速交代了「衛枝」遭受網路抨擊與出版社奪取筆名的困境，並在滑雪場與「單崇」正式相遇，師徒關係迅速展開，讓觀眾無需等待便能進入主線劇情。

亮點二，雪景畫面唯美 

該劇運用了大量滑雪場景，銀白色雪景宛如畫作，使整體畫面極具質感，林一的滑雪技巧與虞書欣在雪地跌倒時的純真美感，更為劇情增添魅力。

「噓，國王在冬眠」男主林一。（取材自劇照）
「噓，國王在冬眠」男主林一。（取材自劇照）

亮點三，角色選角貼合原著 

網友普遍認為，無論是虞書欣還是林一，都與原著角色形象高度貼合，甚至在開拍前便有書迷許願兩人能夠合作，如今願望成真，讓原著粉絲非常滿意。

亮點四，虞書欣的演技風格 

虞書欣的「嘟嘴、賣萌、夾子音」演技雖然偶有爭議，但許多觀眾認為，正是這些細膩的表演方式，讓角色更具層次與可愛感，使原本甜寵劇的橋段變得更加生動有趣。例如，她在滑雪場更衣室不會穿滑雪靴時，搭配誇張的「哎呦哎呦」聲，成功將普通場景轉化為吸引人的看點。

「噓，國王在冬眠」女主虞書欣。（取材自劇照）
「噓，國王在冬眠」女主虞書欣。（取材自劇照）

亮點五，互動甜蜜吸引觀眾 

從劇情中的師徒關係，到戲外的各種互動，虞書欣與林一的CP感十足。兩人更換上情侶大頭貼，林一還回追虞書欣的微博小帳，這些舉動都讓觀眾直呼甜度爆表。

憑藉主角群的高人氣、劇情的快節奏發展、精美雪景的視覺衝擊，以及虞書欣獨特的表演風格，「噓，國王在冬眠」無疑具備成為爆款劇的潛力。隨著後續劇情展開，觀眾也更加期待「衛枝」與「單崇」的感情進展，這對從螢幕內外皆充滿話題的CP，勢必將掀起新一波追劇熱潮。

虞書欣

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