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大谷翔平大秀廚藝 煮麵不加1物 突然放閃「平常都是太太煮」

記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平為日清製粉拍攝廣告，除了大秀廚藝外，也分享自己料理的風格十分粗獷，「像是男生的料理那樣。」(取材自YouTube)
大谷翔平為日清製粉拍攝廣告，除了大秀廚藝外，也分享自己料理的風格十分粗獷，「像是男生的料理那樣。」(取材自YouTube)

道奇隊日本球星大谷翔平為日清製粉拍攝廣告，除了大秀廚藝外，也分享自己的食物喜好，但被問到有沒有料理習慣時突然放閃，「今年（2024年）太太幫我料理的機會比較多。」

大谷翔平穿上橘色的圍裙，在廚房裡煮熱水、下麵、切菜、炒料、拌麵，動作一氣呵成，隨後吃著自己煮好的義大利麵露出大大笑容說「好吃」，透過廣告讓球迷看到他的私下一面。

在幕後花絮中，大谷翔平也接受訪問，提到自己在2023年以前都是一個人住，「所以偶爾會自己料理，但今年（2024年）就比較少了，太太料理的機會比較多，而且賽季期間要去客場的話，飯店、球場都有提供食物，自己煮飯的機會就少了。」

大谷翔平記得上一次作菜已經是2023年的休賽季，當時單身的自己因為動手術關係，身體無法像往常自由活動，所以偶爾會簡單自煮，「那時候也做過義大利麵，因為比較簡單。」

至於大谷翔平的料理風格則十分粗獷，「我通常不會用醬汁，而是以鹽和胡椒調味，加入雞肉等蛋白質跟蔬菜。」像是廣告中切好蔬菜、配料再做成的義大利麵，大谷翔平笑說：「比較不常這樣做，那時候料理像是男生的料理那樣。」

日前大谷翔平透露，吃義大利麵時不會加肉醬等配料，只會撒鹽與胡椒吃，曾引起討論，他也表示自己確實是如此，「更多時候是注重營養，而不是追求美味。」但也不忘工商，「如果想吃得美味一點，會加上日清製粉的即食醬汁，就是簡單、快速為主。」

大谷翔平 義大利 道奇

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