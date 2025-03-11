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搶到幾瓶成為身分象徵？ 青少年瘋買這款10元手部清潔液

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Touchland的手部清潔噴瓶成為青少年近來瘋搶的商品，是否擁有和有幾瓶成為身分象徵。（取材自Touchland官網）
Touchland的手部清潔噴瓶成為青少年近來瘋搶的商品，是否擁有和有幾瓶成為身分象徵。（取材自Touchland官網）

繼Stanley保溫杯後，手部清潔噴霧成為中學生新的流行寵兒，Touchland推出的隨身清潔噴霧有多種顏色及香味，在青少年間引起搶購風潮，很多人不但擁有好幾瓶，還要每天使用好幾次，讓學校老師不得不祭出禁令，要求學生一次只能放一瓶在桌上使用。

紐約郵報（New York Post）報導，Touchland的手部清潔噴霧瓶身為扁平的長方形，材質為玻璃，大約手掌大小可放在口袋隨身攜帶，一瓶售價約10元，有各種顏色如紫色、粉紅色、橘色等，每種顏色是不同香味，包括西瓜、莓果、蜜桃等。

Touchland手部清潔噴瓶近日在中學生之間爆紅，不少學生將之視為珍寶，瘋狂搶購。紐約馬馬羅內克（Mamaroneck）的13歲學生姬瑪（Gemma Barnhorst）說她的朋友們每個人都有好幾瓶，每天都要使用；南卡羅萊納州薩默維爾（Summerville）11歲的溫妮（Wynne Beauchene）說，她和朋友們會對不同香味的清潔噴霧打分數，還會彼此交換。

報導指出，這款手部清潔噴霧爆紅的原因，一部分是因為其簡約和有各種顏色的美，讓噴瓶看起來像是一個配件，而不是傳統的手部清潔液噴瓶，此外噴霧的香氣聞起來很舒服，設計成噴霧而非凝膠狀讓它不容易在包包裡溢漏。

Touchland這款手部清潔噴瓶可隨身攜帶，兼具功能性和便利性，但這比不上它的外觀來的吸引青少年，明尼蘇達州10歲的漢克（Hank Whinnery）說，噴瓶有很多顏色，一次擁有很多瓶並向他人展示是很酷的事，而那些清潔液賣得很好，現在變得很難買到，所以是否擁有或有幾瓶成為身分的象徵。

這股手部清潔液風潮已經開始失控，不少學生瘋搶，讓老師不得不限制相關行為。明尼亞波里斯10歲的維達（Vaida Jaunzemis）說，因為他們每個人都有好幾瓶，老師要求他們桌上一次只能放一瓶。

中學生去年瘋的是一個要價45元的Stanley保溫杯，甚至連小學生都有人在比是否擁有，甚至傳出有些沒有Stanley保溫杯的人被同學霸凌。

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