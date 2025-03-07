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百歲不是夢 醫師揭想健康長壽的最大祕訣

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健康和長壽的專家及醫師Shai Efrati認為不退休是長壽秘訣。長者工作示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Annie Gray）
健康和長壽的專家及醫師Shai Efrati認為不退休是長壽秘訣。長者工作示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Annie Gray）

健康和長壽的專家及醫師埃弗拉第（Shai Efrati）說，他總是告訴人們想長壽的最大秘訣是「不要退休」，因為工作給人一個目標，最重要的關鍵是「擁有未來」，被他人需要也是尋找目標的方式。

商業內幕（Business Insider）報導，55歲的埃弗拉第是佛羅里達州一間高壓氧氣治療診所的創辦人，也是以色列特拉維夫的醫學及神經科學教授。

埃弗拉第過去20年來持續記錄自己的健康狀況，包括利用磁振造影檢查腦部、測試認知和身體表現，他說他現在的健康狀況比20年前更好。不過他也將這結果一部分歸因於在高壓氧艙內進行高濃度氧氣治療，但這療法尚未獲得食品藥物管理局許可。

埃弗拉第說他的治療對象都是想要活到高齡的人，而他提供的秘訣是工作愈久愈好，因為工作給人目標感，所以不要輕易退休，當然若是從事建築工人等體力活工作該停止時還是要停止，然後再找一份輕鬆點的新工作。

埃弗拉第說，他有位治療對象已經九十幾歲了仍在不動產業工作，每天還在思考如何在火星上蓋房子，他認為該位長者對工作及有個目標的態度讓他能如此高壽。

一份2019年的研究針對6985位51至61歲的人進行研究，發現擁有較明確生活目標的人在未來的16至18年死亡的機率較小，研究團隊認為這可能是因為有目標的感覺和降低炎症風險有關，讓人更健康。

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