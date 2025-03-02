歐布萊恩首次主持奧斯卡獎 誰有機會贏？總整理分析

奧斯卡獎將在2日舉行。（美聯社）

第97屆奧斯卡金像獎頒獎典禮2日晚在加州洛杉磯熱鬧登場，風光入圍 13個獎項的「璀璨女人夢」能抱回多少小金人？演藝圈打滾40多年的黛咪摩爾能否順利封后，都是重頭戲。

以下是綜合各家外電彙整的本屆奧斯卡獎 要點：

主持人是誰？

負責2023、2024年主持工作的吉米金摩（Jimmy Kimmel），將把掌控典禮進度及氣氛的重責大任交給柯南歐布萊恩（Conan O’Brien）。柯南歐布萊恩過去曾5度贏得艾美獎，這是他首度主持奧斯卡頒獎典禮。

入圍者有誰？

入圍最多獎項的作品是「璀璨女人夢」（Emilia Pérez），達13項，締造非英語片紀錄；居次的是「粗獷派建築師」（The Brutalist）和「魔法壞女巫」（Wicked），各有10項。

角逐最大獎最佳影片的包括：「艾諾拉」（Anora）、「粗獷派建築師」、「巴布狄倫：搖滾詩人」（A Complete Unknown）、「秘密會議」（Conclave）、「沙丘：第二部」（Dune: Part Two）、「璀璨女人夢」、「我仍在此」（I'm Still Here）、「尼克男孩 」（Nickel Boys）、「懼裂」（The Substance）和「魔法壞女巫」。

黛咪摩爾能否得獎？

62歲的黛咪摩爾（Demi Moore）以「懼裂」（The Substance）入圍本屆最佳女主角獎。

路透報導，不過幾年前，黛咪摩爾還以為自己40多年的演藝生涯已經落幕；1980年代隸屬一幫暱稱為The Brat Pack好萊塢 新生代演員的她，如今有望摘下生涯第一座小金人。

娛樂網站「數位間諜」（Digital Spy）電影內容編輯桑威爾（Ian Sandwell）說：「好萊塢最愛東山再起的故事。他們喜歡把獎頒給無人不知無人不曉，卻一直沒有獲得應有肯定的演員。」

不過「紐約時報」點出，在「我仍在此」（I'm Still Here）中表現精湛的費南妲托雷斯（Fernanda Torres）有可能爆冷截胡。

辛西婭艾利沃想集演藝4大滿貫

與黛咪摩爾爭奪影后寶座的包括「魔法壞女巫」的辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）。

辛西婭艾利沃或許因為「魔法壞女巫」而廣為影迷所知，但38歲的她已經憑藉百老匯音樂劇「紫色姊妹花」（The Color Purple）高捧過艾美獎（Emmy）、葛萊美獎（Grammy）和東尼獎（Tony），現只差奧斯卡（Oscars）就能集滿俗稱EGOT的演藝圈大滿貫頭銜。

過去的EGOT贏家包括奧黛莉赫本（Audrey Hepburn）、琥碧戈柏（Whoopi Goldberg）、艾爾頓強（Elton John）和安德魯．洛伊．韋伯（Andrew Lloyd Webber）等。

亞卓安vs.提摩西爭影帝

「粗獷派建築師」的亞卓安布洛迪（Adrien Brody）最被看好於本屆盛會稱帝。

他今年頒獎季幾乎所向無敵，連勝戰績一直到美國演員工會獎（SAG Awards）才被「巴布狄倫：搖滾詩人」中化身美國歌手暨詩人巴布狄倫（Bob Dylan）的提摩西夏勒梅（Timothee Chalamet）打斷。

但他會在明天的奧斯卡敗給提摩西夏勒梅嗎？美國娛樂業界媒體「綜藝」（Variety）報導，有人認為，亞卓安布洛迪就算輸，也是敗給「秘密會議」的雷夫范恩斯（Ralph Fiennes）。

綜藝引述匿名投票者的話說，雷夫范恩斯是「最優秀的演員之一，而且從未停止讓人驚豔過」。

最佳影片獎落誰家？

專家認為，今年奧斯卡壓軸的最佳影片大獎，會頒給「艾諾拉」和「秘密會議」其中之一。

法新社報導，電影評論網站爛番茄（Rotten Tomatoes）頒獎季編輯柯里（Jacqueline Coley）承認「真的很勢均力敵」，但硬要他選的話，他說：「我會認為如果沒有頒給『秘密會議』，那就絕對會頒給『艾諾拉』。」

多媒體娛樂新聞「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter）頒獎季專家費恩柏格（Scott Feinberg）則說，上述兩部片「都自認有機會但都沒把握…這足以顯示出今年競爭有多激烈了」。