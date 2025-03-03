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Trader Joe's新款麵包受好評 他一天內嗑光：要再回購

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網友分享Trader Joe's麵包。（取材自小紅書@愛吃噠啵油）
網友分享Trader Joe's麵包。（取材自小紅書@愛吃噠啵油）

連鎖超市 Trader Joe's 推出的兩款麵包引發熱烈討論，有網友試吃後表示「不出意外會一直回購」，並在社群平台小紅書分享詳細評測，吸引不少網友關注。

一名華人網友在小紅書貼文分享Trader Joe's的 Sandwich Rolls（三明治捲） 和 Soft Pretzel Twists（柔軟椒鹽捲）。根據該試吃者的描述，Sandwich Rolls 口感鬆軟，不乾不韌，帶有淡淡的麥香，大小適中，適合製作三明治，能夠很好地包裹食材而不易散落。試吃者更表示，自己購買後一天內就吃完，足見其滿意程度。

至於 Soft Pretzel Twists，則屬於鹼水麵包（Pretzel）的一種，試吃者認為口感中規中矩，酵母與鹼水香氣略遜一籌，但復熱後會變得更鬆軟、越嚼越香。該產品內附一包鹽，還可以搭配熱狗、果醬或奶酪食用。試吃者進一步比較後認為，相較於 Pretzilla 系列的藍袋裝 Pretzel，Trader Joe's這款口感更佳，且性價比更高。

該貼文發布後，不少網友紛紛留言交流，其中一部分人對這兩款麵包表示期待，認為 Trader Joe's的麵包類產品一直有穩定的品質；也有網友表示更偏好傳統的鹼水包，希望這款 Pretzel 能有更濃郁的鹼水風味。

其他人紛紛留言「那個麵包看起來硬邦邦的，沒想到這麼軟」、「我這邊的鹼水包都斷貨了，我真的覺得很好吃」、「超愛一款dinner roll，經常買不到」、「有了這個鹼水包再抹上cream cheese，我感覺我不需要去買華人烘焙店的奶酪鹼水包了」、「出個三明治教程吧，這牛肉看著真誘人」。

▼若無法顯示請點選「不出意外會一直回購下去@小紅書

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