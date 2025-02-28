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自己做的總是乾柴？試試瑪莎史都華的溫熱慢烤完美鮭魚

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瑪莎史都華的低溫慢烤法能做出多汁又軟嫩的烤鮭魚。烤鮭魚示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Krisztina Papp）
瑪莎史都華的低溫慢烤法能做出多汁又軟嫩的烤鮭魚。烤鮭魚示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Krisztina Papp）

鮭魚是受到歡迎也營養的食材，如何讓鮭魚煮得好吃又能快速上桌也是很多人追求的，Parade報導，名人瑪莎史都華（Martha Stewart）的慢烤鮭魚食譜，只要40分鐘就有多汁味美又熟度剛好的鮭魚上桌，很多人照著做之後都讚不絕口。

瑪莎的作法為先將烤箱預熱至3百度，溫度到之後先放沾了調和楓糖漿、橄欖油、孜然、肉桂和卡宴辣椒的醬料的胡蘿蔔，將胡蘿蔔鋪平在烤盤上烤15分鐘。烤好後拿出，把鮭魚放在胡蘿蔔上，帶皮那面朝下，灑上少許鹽巴和胡椒給鮭魚調味，刷上一些橄欖油，再放上幾片柳橙切片，放回烤箱烤15至20分鐘，直到叉子可輕易刺入魚肉。

烤好後，上桌前可以再灑點自己喜歡的香草增添風味，如此這道烤鮭魚就做好了。烤好的鮭魚不但色澤優美還香味撲鼻，加上煮得鬆軟的米飯或烤馬鈴薯就是一道人間美味。

很多人覺得煎魚很耗時，可能還要不時守在鍋子旁怕魚煎焦，但用這個慢烤的方式不但整塊魚的熟度平均，魚肉多汁又嫩，更重要的是不會費時，準備的時間大約十分鐘，整道菜從開始到上桌只需40分鐘。

瑪莎史都華這道食譜好吃的秘訣在於溫和的熱度，瑪莎不是用高溫炙烤，是用溫和的溫度慢慢烘烤，把肉汁鎖在魚肉裡，因此能烤出像奶油般口烤的軟嫩鮭魚，也不用擔心外層烤得過乾或中心沒熟，也沒有複雜困難的作法，只需要調味，然後把魚放到烤箱等到熟就好，而不會太耗時的烘烤過程，很適合忙碌的家庭準備。

鮭魚 料理食譜

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