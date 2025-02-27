網評二月最愛劇TOP10 爆款「難哄」排第4、這齣古裝奪冠

「掌心」。(取材自劇照)

根據「搜狐」報導指出，二月中國影劇市場甜寵劇激戰，包括白敬亭主演的「難哄」、檀健次 的「濾鏡」、張凌赫的「愛你」、陳哲遠的「白色橄欖樹」，以及翟瀟聞的「樹下有片紅房子」等，同時古裝劇「仙台有樹」和「掌心」也引發討論。微博近期舉辦「二月最愛劇」投票，結果揭曉！

TOP 10：周雨彤、吳越「180天重啟計劃」

這是一部圍繞母女關係的都市劇，講述顧雲蘇在職場與愛情不順後回家依靠母親，卻發現母親閃婚並懷上二胎，讓她不得不重新適應家庭關係。該劇情感細膩，展現都市女性的成長與抉擇。

TOP 9：張凌赫、徐若晗「愛你」

該劇講述中醫何蘇葉與失眠症患者沉惜凡因醫患關係相識，進而展開甜寵愛情故事。張凌赫的醫生扮相備受好評，兩位主演的高顏值也成為一大賣點。

TOP 8：劉詩詩 、竇驍「掌心」

這部懸疑權謀劇由「唐朝詭事錄」班底打造，節奏緊湊、反轉不斷，描繪女性復仇與江湖權謀的對決。雖非傳統甜愛劇，但仍憑藉精良製作收穫高評價。

TOP 7：王安宇、楊穎「漫影尋蹤」

這是一部民國懸疑探案劇，講述員警阿萊與擁有神秘漫畫能力的露娜攜手破解一系列案件。穿越、推理等元素的結合，使得劇情充滿看點。

TOP 6：余承恩、王子璇「漫城」

改編自饒雪漫小說「我不是壞女生」，講述漫畫家蘇言成與習慣用謊言保護自己的白筱朵在青春歲月中互相治癒的故事。劇情貼近現實，營造濃厚的青春氛圍。

TOP 5：檀健次、李蘭迪 「濾鏡」

該劇由「長相思」作者桐華擔任編劇，故事圍繞一款能改變容貌的手鐲展開，讓普通女孩蘇橙橙體驗不同人生。喜劇氛圍濃厚，檀健次與李蘭迪的演技獲得好評。

「濾鏡」。(取材自劇照)

TOP 4：白敬亭、章若楠「難哄」

改編自熱門小說，是「偷偷藏不住」的姊妹篇，講述溫以凡與桑延的重逢愛情故事。劇情節奏較慢，但氛圍感強，白敬亭的演技也備受肯定。

「難哄」 。(取材自劇照)

TOP 3：陳哲遠、梁潔「白色橄欖樹」

改編自玖月晞小說，講述女記者與爆破工程師在動蕩異國的愛情故事。儘管實景拍攝，但製作質感未達預期，評價兩極。

「白色橄欖樹」 。(取材自劇照)

TOP 2：翟瀟聞、周柯宇「樹下有片紅房子」

這齣青春校園劇圍繞三位好友的成長故事，細膩刻畫少年時期的暗戀、夢想與羈絆。雖為小成本製作，但憑藉溫暖氛圍獲得不錯的口碑。

「樹下有片紅房子」 。(取材自劇照)

TOP 1：鄧為、向涵之「仙台有樹」

該劇以雙重師徒設定和細膩情感線取勝，特效精良，角色塑造鮮明，成功突破傳統仙俠套路，豆瓣評分高達7.0，成為本月最受歡迎的劇集。

「仙台有樹」 。(取材自劇照)

二月劇集熱度持續發酵，觀眾對不同類型作品展現多元接受度，而都市劇與甜寵劇仍是市場主流，期待後續劇集能帶來更多驚喜。