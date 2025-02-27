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12星座天生自帶好命體質排行 他擁有閃耀太陽般奇蹟幸福

世界新聞網／輯
12星座誰天生具有幸福體質。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@SHVETS production）
12星座誰天生具有幸福體質。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@SHVETS production）

擁有和諧圓滿的家庭、或是幾輩子都花不完的無上財富，你心目中的「幸福藍圖」是什麼呢？每個人對幸福的定義或許都不同，但也正因如此，幸福感其實「操之在我」，不需要被世俗價值觀所束縛，日本媒體「占TV」就分析12星座天生具有幸福體質的排名。

第12名：天蠍座

天蠍座即使身處幸福中，卻還是帶著懷疑，無法打開心房接納幸福，這使得他們的幸福感受到限制。

第11名：摩羯座

超現實主義的摩羯座，習慣以天馬行空的視角來看待事物，因此看起來無法融入世俗的幸福中。

第10名：處女座

因為常處於憂患意識，處女座無法將注意力完全集中在幸福上。

第9名：雙魚座

容易受他人影響的雙魚座，容易把幸福感建立在別人身上，是否找到「對的那個人」顯得格外重要。

第8名：雙子座

雙子座看似擁有幸福體質，但當他們過於追求新事物，容易對一成不變的無聊生活感到不滿。

第7名：天秤座

喜歡比較的天秤座，會因身邊親友的幸福程度而改變自己的幸福體質。

第6名：巨蟹座

巨蟹座的情緒容易起伏，但他們有自我消化能力，並且能對未來寄予厚望，是一種幸福體質。

第5名：金牛座

性格穩定的金牛座是名副其實的幸福體質，因為生活鮮少變動，能長久維持安定感。

第4名：牡羊座

牡羊座自認是世界第一的幸福體質，但如果過度與他人比較，幸福感可能會減少。

第3名：水瓶座

水瓶座對「幸福」沒有太多的執著，他們既不覺得自己幸福，也不覺得不幸，無論處於何種情境，水瓶座都能保持清醒，找到獨有的新世界，這種對人生的淡然態度可說是他們的幸運體質。

第2名：射手座

射手座不會被過去的黑歷史所牽絆，他們總是著眼於未來前進，並能夠以勇氣和樂觀的態度迎接挑戰。儘管有時並非一帆風水，但他們仍會自我打氣「我還是比別人多了那麼一點好運」，以正能量迅速振作，因此總能順利突破困境。

第1名：獅子座

獅子座以太陽作為守護星，他們心中總是散發著持續閃耀的光輝，即使遇到不順遂，獅子座依然秉持樂觀，繼續追求夢想。就算身處悲劇當中，也能苦中作樂找到其中的價值，讓自己翻轉人生，過上人人稱羨的好命日子。

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