87歲珍芳達獲終身成就獎 自嘲65歲回歸：很奇葩

珍芳達獲得終身成就獎。（路透）

第31屆美國演員工會獎（SAG Awards）23日晚間揭曉，87歲傳奇女星珍芳達獲頒終身成就獎。她身穿典雅禮服出席盛會，舉手投足都是風範，美女就算年華逝去依舊是讓人目不轉睛，不用靠裸露才是真正的美麗。

珍芳達上台領獎時全場鼓掌，她說：「我的演員生涯蠻奇怪的，我退休 了15年，又在65歲時回歸，這不常見的，我在80多歲的時候拍了自己最成功的電影之一，可能90幾歲還會是如此，我依舊會在動作戲親自上陣。」

她接著感性說：「當演員讓我有機會去演一個有自己觀點的、憤怒的女人，對我自己來說是有點誇張，我們現在不能對正在發生的事情玩笑以待，我們一定要勇敢、不能搞孤立，我們要身處群體之中去幫助弱小，我們要找到方法去激勵我們的未來。」

黛咪摩爾（Demi Moore）則一吐怨氣，日前在英國電影學院獎（BAFTA）和獨立精神獎接連輸給麥琪麥迪遜（Mikey Madison）後，再度憑驚悚片「懼裂」獲得最佳女主角獎。