買到未熟酪梨別擔心 5方法可催熟或直接食用

還沒成熟的酪梨有幾個催熟方法，也有直接食用的方法。酪梨。（取材自pexels.com@Foodie Factor）

酪梨 營養豐富，具抗氧化與預防心血管疾病等多種益處，料理方式也多元。如果不小心買到還沒熟的酪梨也別擔心。The Takeout報導，酪梨屬於後熟型水果（climacteric fruit），會自行產生乙烯持續熟成，而以下五種方法可以加速催熟。

1. 自然放置

如果有時間的話，將酪梨放置在可照到陽光的窗台上等待數天自然熟成。當手指輕壓果皮感到柔軟且沒有反彈，表示酪梨已經熟成。此時應儘快將酪梨放到冰箱內，避免過熟。如果短時間內不食用，可以在酪梨熟成以前提早冷藏，最多可以放置五天。

2. 用紙包裹

可以用報紙包裹，或將酪梨放入紙袋內，使釋放出的乙烯集中催熟，通常需要等待三到六天的時間。手邊若有蘋果、香蕉或奇異果，可以一同放進紙袋中，產生更高濃度的乙烯催熟。但不建議將酪梨埋入麵粉或米內催熟，一來是酪梨熟成過程不太會出水，二來效果不見得比報紙好，反而是浪費食材。

3. 使用烤箱或微波爐

TikTok上流傳多段影片教人用微波爐催熟酪梨；將酪梨切開、移除種子，並用保鮮膜包覆，放入微波爐反覆加熱30秒，或是在烤箱內以華氏200度烤10分鐘，直到果肉變得柔軟為止。但有批評者認為，這只是透過熱能讓酪梨變軟，味道與口感不若自然熟成的果肉來得香甜滑順；但如果只是打算製作含有多種配料的酪梨醬，這確實是最快讓酪梨由硬變軟的方法。

4. 快速醃漬

如果已經切開才發現不夠熟，可以將酪梨浸泡在等量的水與白醋調製的鹵水進行快速醃漬，只需2小時就能讓果肉變軟。不介意醋酸味可以直接製作酪梨醬，或是作為玉米捲餅、拉麵的配料。也可以在鹵水內加入幾湯匙的糖、鹽與香料增加風味。

5. 直接吃

生酪梨果肉較硬，切塊時不易變形，是製作炸酪梨條的理想食材。將生酪梨剝皮再切成楔形。接著撒上麵粉、浸入蛋液後裹上麵包屑，下鍋放入約一英寸高的油內煎炸，直到外皮呈金黃色。至於低脂酪梨條，可以噴灑烹飪噴霧油後，在烤箱內以華氏400度烘烤12到14分鐘。酪梨條不論蘸番茄醬、是拉差辣椒醬（sriracha）、墨西哥蛋黃醬或檸檬汁加塔金粉（Tajín）都很美味。