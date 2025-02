過期還在賣？這五種商品 Target員工說務必檢查保存期限

Target現職及前員工認為,在Target購買五種商品前一定要檢查保存期限。Target超市示意圖,非新聞事件圖。(路透)

Target 的雜貨區提供顧客超值的商品,從冷凍食品到飲料應有盡有,販售的知名品牌商品價格也非常實惠,值得囤貨。但有網友表示,和其他零售店相比,Target架上商品過期的機率很高。Eat This Not That報導,有Target員工指出,在Target選購嬰兒食品等五種商品時,一定要檢查再檢查保存期限,否則千萬不要買。

網友1月底在Reddit貼出一張照片,上面的商品保存期限為2024年6月23日,網友說他貼文當天去Target是要買鬆餅,沒想到商品拿起來一看,保存期限竟是去年6月。

該網友說,因為Target的東西便宜又很方便,他這幾年都在Target買東西,也學到買食物時一定要先看保存期限,因為架上很多過期商品,但他去其他店買東西都不需要擔心商品是否過期,很疑惑為什麼Target在這方便表現如此糟。

Eat This Not That整理五項Target員工要顧客購買前一定要檢查保存期限的商品。

1. 羅勒青醬

一位曾在Target擔任行銷團隊經理的網友說,他們以前常找到過期的乳製品和罐頭食品,他也在今年1月發現去年10月和11月到期的羅勒青醬,他向店員反映,對方說會轉告行銷團隊,這讓他想起過去常為了過期食品和經理吵架的經驗。

2. 嬰兒食品

前員工和現職員工都建議一定要檢查嬰兒食品的日期,一位前員工說他們以前周五營業前,全部早班人員會到雜貨區檢查商品是否依照先進先出的順序排列,嬰兒食品區很慘,很多東西都過期了;另一位前員工說她曾在嬰兒食品區發現過期三個月的商品。

3. 餅乾麵團

一位Target員工說,她去年某天發現餅乾麵團過期了,去倉庫想拿新鮮的給客人,結果發現存貨都過期一年,而且庫存有一百袋,「非常瘋狂」,她只好對客人說去別家Target買,她不能賣過期的食物。

4. 塔可餅調味料

一名員工說,他曾發現過期一年的塔可餅調味料,最高紀錄是過期四年,他也曾發現某牌的調味料很多都發霉了,向組長反映,對方要他不要管,先去處理別的工作。

5. 過期商品

許多網友都認為,Target之所以有這麼多商品過期,是因為沒有足夠的人員管理商品,特別是乾貨。一名網友說,她男友是Target員工,最近買了很多過期的醬和過期兩年的穀片。一位Target員工說,他們的店也因太多過期食品而困擾,但店長不肯多聘人手,他們店開不到一年就因食品過期被檢舉過好幾次。