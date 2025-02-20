過期還在賣？這五種商品 Target員工說務必檢查保存期限

Target現職及前員工認為，在Target購買五種商品前一定要檢查保存期限。Target超市示意圖，非新聞事件圖。(路透)

Target 的雜貨區提供顧客超值的商品，從冷凍食品到飲料應有盡有，販售的知名品牌商品價格也非常實惠，值得囤貨。但有網友表示，和其他零售店相比，Target架上商品過期的機率很高。Eat This Not That報導，有Target員工指出，在Target選購嬰兒食品等五種商品時，一定要檢查再檢查保存期限，否則千萬不要買。

網友1月底在Reddit貼出一張照片，上面的商品保存期限為2024年6月23日，網友說他貼文當天去Target是要買鬆餅，沒想到商品拿起來一看，保存期限竟是去年6月。

該網友說，因為Target的東西便宜又很方便，他這幾年都在Target買東西，也學到買食物時一定要先看保存期限，因為架上很多過期商品，但他去其他店買東西都不需要擔心商品是否過期，很疑惑為什麼Target在這方便表現如此糟。

Eat This Not That整理五項Target員工要顧客購買前一定要檢查保存期限的商品。

1. 羅勒青醬

一位曾在Target擔任行銷團隊經理的網友說，他們以前常找到過期的乳製品和罐頭食品，他也在今年1月發現去年10月和11月到期的羅勒青醬，他向店員反映，對方說會轉告行銷團隊，這讓他想起過去常為了過期食品和經理吵架的經驗。

2. 嬰兒食品

前員工和現職員工都建議一定要檢查嬰兒食品的日期，一位前員工說他們以前周五營業前，全部早班人員會到雜貨區檢查商品是否依照先進先出的順序排列，嬰兒食品區很慘，很多東西都過期了；另一位前員工說她曾在嬰兒食品區發現過期三個月的商品。

3. 餅乾麵團

一位Target員工說，她去年某天發現餅乾麵團過期了，去倉庫想拿新鮮的給客人，結果發現存貨都過期一年，而且庫存有一百袋，「非常瘋狂」，她只好對客人說去別家Target買，她不能賣過期的食物。

4. 塔可餅調味料

一名員工說，他曾發現過期一年的塔可餅調味料，最高紀錄是過期四年，他也曾發現某牌的調味料很多都發霉了，向組長反映，對方要他不要管，先去處理別的工作。

5. 過期商品

許多網友都認為，Target之所以有這麼多商品過期，是因為沒有足夠的人員管理商品，特別是乾貨。一名網友說，她男友是Target員工，最近買了很多過期的醬和過期兩年的穀片。一位Target員工說，他們的店也因太多過期食品而困擾，但店長不肯多聘人手，他們店開不到一年就因食品過期被檢舉過好幾次。