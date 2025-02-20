失智長者「抽象思考能力」退化 醫師提5點建議防走失

屏東榮總龍泉分院身心科主任汪弘道表示，失智長者抽象思考能力已經退化，可能因外出難以尋找出路而發生憾事。(圖／屏東榮總提供)

過年前藝人林葉婷的父親因失智 症走失不幸罹難，屏東榮總龍泉分院身心科主任汪弘道表示，失智長者抽象思考能力已經退化，在自行外出後，可能會困在一般人覺得不可能出意外的空間中，難以尋找出路而發生憾事，家屬要事先做好防備及警覺。

汪弘道表示，未到失智晚期的長者並非不能言語，或什麼事都忘記了，照顧者和親友常會因覺得沒這麼嚴重而輕忽，忽略相對的安全警覺。尤其有的長者只是認知功能退化，卻仍可自由行動，就可能因走失而出現憾事。

因為失智長者抽象思考能力已經退化，因此若非其習慣的場所，或照顧互動模式，長者就可能因此不知所措，陷在這個環境中。如果這場所又罕有人出沒，困在其中的長者若不幸意外，無人可搭救，最終將有生命危險。

汪弘道說，對於失智長者的安全議題，現網路上有很多資訊，包括國民健康署網頁、台灣失智症協會的照顧建議網頁等，但是這些資訊多針對家庭內需求，長者外出的狀況比較少，因此提出5點建議供家屬參考。

一、不需過度限制，但要記得長者能力變弱了，需隨時提高警覺。

二、要有身分識別手圈、老人手機或定位裝置等輔助工具。

三、幫長者規畫活動，照顧者可以掌握長者的活動時間及地點。

四、可請鄰居、親友多關照注意。

五、不要反鎖禁錮，門禁可裝設科技警示。