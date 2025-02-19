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12星座不眷戀過去排行 天蠍執著回憶、他的眼中只有未來

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12星座「不回顧過去」排名。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Photo By: Kaboompics.com）
12星座「不回顧過去」排名。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Photo By: Kaboompics.com）

童年的那道零食永遠吃不膩，經典名著翻拍的電影還是那個版本才對味...你也是容易留戀過去的人嗎？尤其是對現狀不滿意的時候，就會想著「如果能回到過去該有多好？」但也有一些人決絕拋棄過往，目光始終向前，日本媒體「占TV」近日就分析12星座「不回顧過去」的排名

第12名：天蠍座

天蠍座對過去帶有強烈的執著，記憶力也很好。天蠍座喜歡回顧過去，有時會後悔當時做出的選擇或行為。此外，他們會一直記住那些曾讓自己不愉快的經歷。

第11名：處女座

處女座帶點神經質而且喜歡反思，經常回憶過去進行自我反省，容易陷入悲秋傷春的情緒當中。

第10名：雙魚座

雙魚座善感甚至帶有脫離現實的傾向，比起面對現實，他們更習慣回顧過去。

第9名：金牛座

金牛座一旦擁有就不願意放手，想要永遠攬在身邊，難以將過去與現在完全分開來看。

第8名：摩羯座

牡羊座腳踏實地，是實務的努力型人格，會把過去累積的經驗善用到未來。

第7名：天秤座

天秤座性格親切隨和，對人生經歷雲淡風輕，不會用過去的事束縛今天的自己。

第6名：獅子座

獅子座是典型的愛出風頭，永遠都在尋找能讓自己當下閃耀的場所，因此不會被過往所苦。

第5名：巨蟹座

巨蟹座具備行動力，樂於開創新事物，就算不順遂「過去就過去了」不會過於執著。

第4名：水瓶座

水瓶座的心態屬於未來導向，並且擅長迅速切換心情，不會拖泥帶水地回顧過去。

第3名：雙子座

雙子座討厭無聊和單調，總是充滿熱情地尋找新知。他們勇於更新自己，對過去的回顧和足跡並不留戀。

第2名：射手座

射手座像射出的箭一樣，勇往直前。他們眼中只看得見未來，很少會回想過去。專注於未來的他們行動力強，但有時也會顯得心浮氣躁。

第1名：牡羊座

牡羊座依直覺行事，做任何事都全力以赴。「如果有時間回顧過去，不如向前邁進」，他們幾乎不會停下來，眼前的目標只有未來。

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