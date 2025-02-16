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1碗只要1.6美元 日本34歲老闆堅持提供便宜拉麵

中央社／東京15日綜合外電報導
日本茨城縣水戶市一位34歲老闆堅持控制成本，提供250日圓一碗的拉麵。(取材自Instagram@ramen.gyoza.250)
日本茨城縣水戶市一位34歲老闆堅持控制成本，提供250日圓一碗的拉麵。(取材自[email protected])

日本一位34歲拉麵店老闆開業剛滿一年，透過嚴控成本堅持提供一碗僅250日圓（約1.6美元）的銅板價拉麵。他接下來還想挑戰開辦「兒童食堂」，讓附近小學生每天都能吃一次免費拉麵。

日本讀賣新聞報導，這位對提供一碗250日圓拉麵傾注熱情的老闆，是在水戶市鬧區開店的34歲村上英雄，今年2月1日剛迎接開店一周年。

面對物價高漲，村上樂觀地說，「我一直都在跟成本一較高下，希望讓多數人能嚐到一碗透過努力創造出來的拉麵」。

村上店內提供的餐點包括250日圓拉麵，就算顧客再加點一份250日圓的煎餃，可說是只要一枚銅板（日本有500日圓硬幣）就能解決的銅板美食。加上店內提供的各樣配菜價格一律100日圓，如此便宜的售價確實讓不少顧客感到吃驚。

村上老家經營一間老字號製麵廠，專門提供中華麵等麵類產品給水戶市一帶的餐飲店，製麵廠也成為村上童年時的遊樂場。

不過，受到2011年發生的311大地震（日本稱東日本大震災）影響，跟老家購買產品的店家接連面臨經營困難的狀況。

村上大學畢業後曾進入茨城縣內的資訊科技（IT）企業工作，後來為就近幫忙老家生意，轉到水戶市內的公司任職。就在老家製麵的過程中，讓他回想起自己從小就懷抱著開一家拉麵店的夢想。

他選擇落腳水戶市榮町，並在經歷千辛萬苦後終於成功開店。之所以決定一碗拉麵賣250日圓，主要是受到附近一家名店一直以來就是賣250日圓影響。

在日本經營拉麵店並不容易，因為店主很在意顧客對價格的感受，所以一般來說並不會訂出超過1000日圓的售價，這種情況也被稱為「1000日圓門檻」。

帝國資料調查公司（Teikoku Databank）調查2023年度全日本350家拉麵業者結果顯示，33.8%店家出現虧損、27.7%獲利減少，加總有61.5%業者面臨業績惡化，而其背後原因就是原物料高漲衝擊。

村上每天上午6時從在老家製麵開始一天工作，他跟其他業者以相同價格向老家製麵廠買自己做的麵，並透過減少原物料及水電費用等嚴格管控成本，最後創造出一碗250日圓的拉麵，這個價格甚至比日本便利商店內有些超過300日圓的泡麵還便宜。

村上統計，開店一年來至少有約3萬人上門，他也持續創作不同口味的拉麵，甚至有些還是「期間限定」。

展望未來，村上計畫進行兩項挑戰，其一是提供限時60分鐘的「1000日圓拉麵餃子吃到飽」，其二是為回報地方恩情，將在店內開辦「兒童食堂」，發給附近小學生「拉麵護照」，讓孩童們每天可以免費吃一次拉麵。

村上說，「我接下來也會繼續追求便宜且讓人滿足的一碗拉麵」。

日本 泡麵 煎餃

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