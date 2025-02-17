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網紅挑戰1個月「狂吃900顆蛋」膽固醇、肌肉量驚人變化曝光

TVBS新聞網／編輯 劉哲琪 報導
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男網紅挑戰一個月吃900顆蛋。雞蛋示意圖。（圖／123RF）
男網紅挑戰一個月吃900顆蛋。雞蛋示意圖。（圖／123RF）

美國心臟協會建議，健康成年人每天可食用一顆雞蛋，而年長的健康人士可在均衡飲食的前提下，每天食用兩顆雞蛋。但健美教父Vince Gironda曾表示「每天食用36顆雞蛋與注射類固醇一樣有效」。一名網紅為了證實他的說法，展開為期一個月、每天吃下30顆雞蛋的實驗。實驗結束後，他透過YouTube影片公布驚人的實驗結果，引發關注。

紐約郵報報導，網紅艾佛列特（Joseph Everett）在YouTube經營頻道「What I've Learned」，吸引230萬人訂閱。他在為期一個月的實驗中，每天食用30顆雞蛋，包括做成蛋白煎蛋捲和生蛋黃奶昔，並搭配米飯、牛肉、優格、水果、蜂蜜，偶爾也會吃蛋白棒。除了飲食計畫外，他也會進行重量訓練。

艾佛列特在YouTube影片中記錄整個實驗過程，該影片觀看次數已超過79萬次。艾佛列特也在實驗前記錄下舉杠鈴、硬舉、深蹲和推舉等運動的數據。他也作了體重測量和血液檢測，以追蹤睪固酮和膽固醇等關鍵指標的變化。

令人驚訝的是，在連續30天每日攝取30顆雞蛋後，艾佛列特的肌肉量增加約5.9公斤。他的血液檢查顯示，與中風心臟病有關的有害脂肪「三酸甘油酯」顯著下降。此外，他的「壞膽固醇」幾乎沒有變化，「好膽固醇」高密度脂蛋白（HDL）則出現上升。體能方面，他在舉重時，能比實驗前多舉起約20公斤的重量。

艾佛列特表示，關於食用雞蛋是否真的能像類固醇一樣有效，他至今仍無法確定。他本來推測雞蛋中的脂肪和膽固醇，可能會轉化為睪固酮。但最終血液檢查顯示，他的睪固酮數值並無變化。

網紅挑戰1個月「狂吃900顆蛋」　膽固醇、肌肉量驚人變化曝

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雞蛋 YouTube 心臟病 中風 檢測

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