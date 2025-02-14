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中產化或職業下沉？復旦教授：985畢業送外賣「很正常」

中國新聞組／即時報導
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海底撈招聘招聘985/211「送餐員」的信息，在社群媒體引起熱議。示意圖。(新華社)
海底撈招聘招聘985/211「送餐員」的信息，在社群媒體引起熱議。示意圖。(新華社)

上海復旦大學教授梁永安近日關於「985畢業送外賣也很正常」的表態，引發輿論熱議；而海底撈招聘985、211高校學歷外送員的消息，也在社交媒體炸鍋。 自由亞洲電台報導，中國社會是否實現「中產化」還是出現職業下沉？這種現象值得反思

復旦大學教授梁永安近日在接受大象新聞採訪時指出，「985畢業生送外賣很正常，這個社會職業不分高低。因為中產化之後，收入不會懸殊很大，它跟教育水準、知識結構方方面面差距不會太大。」梁永安說，過去高知識、高學歷集中在所謂優越的職業，這個社會每種職業都需要大量的文明人，這樣能提升社會發展的文明水準。

此話一出，社媒評論區裡反應熱烈，有人表示理解，認為就業不應只看職業表面，應重視個人能力和價值實現。也有反對稱，一般家庭的孩子從小培養到985高校畢業付出的太多，如果送外賣，一切付出都會成為笑話。

報導指出，還有人表示， 「也是無奈之舉，先活著吧」；「等老了連年齡的優勢都沒有時，就可以老老實實去掃街了。」

據報導，上海退休的顧老師表示，由於中國經濟衰退，就業出現嚴重的坡，才會出現高教畢業生送外賣的現象：「這證明近幾年來，我們的政策不管是經濟、政治、人的素質都相對滑坡，中國沒有出現（中產），我們應該反思這樣的現象」。

海底撈招聘招聘985/211「送餐員」的信息，在社群媒體引起熱議。示意圖。(新華...
海底撈招聘招聘985/211「送餐員」的信息，在社群媒體引起熱議。示意圖。(新華社)

此前海底撈招聘招聘985/211「送餐員」和「備餐員」的信息，在社群媒體引起熱議，博主「通哥觀察」認為，海底撈的回應表面上看來有專屬的人才培養計畫，但「名校生接受那麼多年的高等教育，他們的專業知識和技能在送外賣這份工作能有多大的發揮空間，這是不是一種人才浪費」。

據報導，「中產階級」在中國並沒有官方標準。2021年，時任中國國家統計局局長寧吉喆曾對「中等收入群體標準」表示，中國典型的3口之家年收入在10萬元至50萬元之間來算，中國有4億人，有1.4億個家庭，有購車、購房、閒暇旅遊的能力。

時事評論人士陳破空表示，縱觀世界，沒有任何一個國家將送外賣列入「中產階級」，陳破空認為，梁永安的表態如果不是奉承上意，就是在奉官方之命出來說話而已。

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