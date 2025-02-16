我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英國準備派兵保衛烏克蘭 施凱爾：這關乎歐洲存亡

強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉

男靠運動和戒吃甜食一年 從5XL改穿M「生活變輕鬆了」

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
英國男子Lee Herring靠著改變飲食和每天運動，一年成功減重169磅。減重示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Towfiqu barbhuiya ）
英國男子Lee Herring靠著改變飲食和每天運動，一年成功減重169磅。減重示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Towfiqu barbhuiya ）

英國彭布羅克郡（Pembrokeshire）的賀寧（Lee Herring）喜歡吃甜食、高熱量食品，體重最重時超過三百磅，他的衣服都要在網路上的大尺碼店才買得到，他在職場接觸過許多病患後決定減重，靠著改變飲食和運動成功甩肉恢復到一般體型，他說過程非常辛苦，可以說是一種折磨，但成果令他滿意，為了身體健康，他會努力維持目前的生活方式和體重。

紐約郵報（New York Post）報導，31歲的賀寧喜歡吃巧克力、甜食、奶油麵包、微波食品和外帶中式餐點，體重最重時有351磅，衣服尺碼穿5XL，一般衣服店買不到，要到網路上的大尺碼店才能買到他穿得下的衣服。

在社區中心上班的賀寧說，他很常接觸到中風或心臟病病患，他看到疾病對病患及家屬的影響和折磨，因此他決定改變飲食習慣，想用最傳統的方式減肥，也就是飲食和運動。

賀寧說，他再也不吃垃圾食物，改吃肉、水果、蔬菜和燕麥，他也每天走路，起初只能慢走，還會走到上氣不接下氣，如今他一天走90分鐘以上，還會在跑步機跑步。

賀寧說，剛開始減肥時他的身體和心理都很痛苦，運動時體力不足，腦袋一直想吃甜食或高熱量食物，但他告訴自己要堅持；經過一年的時間，賀寧減掉169磅，成功瘦到177磅，衣服改穿M號，但他還不滿意，說希望能減到165磅。

賀寧說，他在減重前，做什麼事都很困難，爬樓梯不行，連坐上車都有困難，身體多處關節疼痛，容易疲勞和喘不過氣，瘦下來後生活輕鬆不少，因此他維持同樣的習慣，希望能保持目前體態，他說減重不是為了外表，而是希望能有健康的身體和生活，不要讓親友擔心，這也是讓他堅持的信念。

賀寧也分享自己減重前後的餐點差異：

減重前

早餐：含糖穀片
午餐：夾了起司和塗很多奶油的三明治或長棍麵包
晚餐：披薩或外帶中餐，還會吃冰淇淋當點心

減重後

早餐：燕麥片
午餐：烤雞或高蛋白飲品
晚餐：蔬菜、雞肉或其他瘦肉
點心：水果或胡蘿蔔棒

減重 心臟病

上一則

日網紅遊美聽不懂英文 機場扣留27小時 被當賣淫女遣返

下一則

AI模型也會變老？「失智症」檢測不及格…有認知受損跡象

延伸閱讀

蔬菜中的牛排 杏鮑菇高蛋白低熱量

蔬菜中的牛排 杏鮑菇高蛋白低熱量
剷「過年肥」最慢別超過1個月 小心變成「頑固脂肪」

剷「過年肥」最慢別超過1個月 小心變成「頑固脂肪」
「糖胖症」減重至少5% 有望改善三高、穩定血糖

「糖胖症」減重至少5% 有望改善三高、穩定血糖
飯前喝氣泡水 新研究：比喝水更有助減重

飯前喝氣泡水 新研究：比喝水更有助減重

熱門新聞

圖為元宵節吃湯圓示意圖。圖／AI生成

過完元宵節好運到…財神爺點名「4生肖」財源滾滾要守住

2025-02-13 14:00
四生肖被幸運之神眷顧好運連連。示意圖。（取材自pexels.com@Vija Rindo Pratama）

「幸運之神眷顧」四生肖好運連連 他智慧過人財富步步升

2025-02-16 00:15
網友分享泡麵的神仙煮法。（取材自小紅書）

泡麵神仙吃法 煮麵前一動作「神來一筆」

2025-02-08 21:15
四生肖今年事業運勢旺。（取材自pexels.com@ fauxels ）

4生肖智取財富 屬虎事業低谷翻身、他實現財富自由

2025-02-13 00:15
三星座財運愛情運勢雙豐收。示意圖。(美聯社)

情人節後3星座財運與愛情雙豐收 天秤收入倍增、他魅力無人能敵

2025-02-13 22:15
和某些星座的好友在一起，總能感到莫名安心。情境示意圖。(圖╱123RF)

值得依賴的星座朋友：金牛臨危不亂、「他」愛照顧人卻排倒數

2025-02-15 20:00

超人氣

更多 >
「幸運之神眷顧」四生肖好運連連 他智慧過人財富步步升

「幸運之神眷顧」四生肖好運連連 他智慧過人財富步步升
1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費

1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費
韓24歲「最美童星」金賽綸家中身亡 再也等不到她復出

韓24歲「最美童星」金賽綸家中身亡 再也等不到她復出
當公務員年薪可達百萬美元？ 加州這幾類工作就是

當公務員年薪可達百萬美元？ 加州這幾類工作就是
疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌

疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌