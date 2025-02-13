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餅乾、泡芙、薯條隱藏「反式脂肪」危機 小心增加血脂濃度

記者廖靜清／即時報導
營養師提醒，多數油炸類食物含有反式脂肪，吃多恐導致高血脂。（圖／123RF）
營養師提醒，多數油炸類食物含有反式脂肪，吃多恐導致高血脂。（圖／123RF）

民眾農曆春節後普遍腫了一圈，體重、腰圍都增加，體脂肪更是飆升，若肥胖合併高脂血症，容易導致動脈粥狀硬化，引發心血管疾病。台北台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文表示，高血脂是吃出來的，有部分高膽固醇血症患者屬於遺傳性，透過生活及飲食型態控制，仍可降低其他慢性代謝疾病風險。

林謂文指出，血液中的脂肪，主要為膽固醇及三酸甘油酯，總數值過高會增加腦中風、心血管疾病的機率。他強調，膽固醇是人體不可缺少的物質，肝臟也會自行製造，由於儲存在血管中。三酸甘油脂則是吃進過多脂肪酸時，會儲存在血管內，變成後備脂肪。

膽固醇主要分為低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）及高密度脂蛋白膽固醇（HDL-C），前者又稱「壞的膽固醇」，如果超過130mg/dl，可能會沉積在血管壁，造成血管阻塞。後者俗稱「好的膽固醇」，負責把過多的膽固醇運送回肝臟，男性最好要控制在40mg/dl以上，女性則要控制在50mg/dl以上。

長期有高血脂，除了容易有脂肪肝、刺激發炎反應，也會造成身體其他器官病變。林謂文提醒，人體的膽固醇來源大多是由食物而來，日常飲食要注意避開動物內臟、三層肉、帶殼海鮮、動物性油脂，以及隱藏在加工食品中的「反式脂肪」。

營養師劉怡里指出，大部分的反式脂肪，都是將植物油進行「部分氫化」處理，改變植物油的結構，雖然可耐高溫油炸，但是比飽和油脂更難代謝，且更容易堆積在血管壁。她強調，反式脂肪吃多了，會提高人體內「壞的膽固醇」，增加全身性發炎反應。

劉怡里呼籲，反式脂肪常用來製作酥脆餅乾、泡芙、麵包、蛋糕、巧克力、鬆餅等，以及油炸的薯條、甜甜圈、洋芋片、炸雞排等炸物。她建議，避開蛋塔、各式酥餅、麵包抹醬等酥皮類食物，日常飲食以看得到主體的原型食物為主，多吃富含膳食纖維的蔬果、全穀類，有助於降低「壞的膽固醇」。

血脂 心血管疾病 中風

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