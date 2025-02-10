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甄嬛傳中「苦杏仁」有毒？中醫師：入藥可治感冒、肺炎、氣喘

記者林則澄／台北即時報導
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市面上流通的杏仁，指的是甜杏仁或扁桃仁（Almond），幾乎不含苦杏仁苷，無毒可安全食用。(本報資料照片)
市面上流通的杏仁，指的是甜杏仁或扁桃仁（Almond），幾乎不含苦杏仁苷，無毒可安全食用。(本報資料照片)

後宮甄嬛傳」近年成為許多人年節必看的戲劇，其中有角色吃下「苦杏仁」後暴斃的情節，讓觀眾津津樂道。中醫師指出，杏仁有南、北之分，南杏仁味甘又稱甜杏仁、北杏仁味苦又稱苦杏仁，一般藥用以苦杏仁為主，因有苦杏仁苷，生食產生毒性，若經炒製或煮沸後可降低毒性，入藥則可治療感冒、肺炎、氣喘等呼吸道病症。

古裝劇「後宮甄嬛傳」連續4年在八大電視的YouTube頻道進行24小時馬拉松直播，今年更創下8.3萬線上觀看人數，直至元宵節才收播。即使許多資深劇迷對特定橋段的台詞已倒背如流，仍有許多觀眾，對中後期黑化並為反派陣營效力的「安陵容」，吃下苦杏仁後暴斃的情節不解，而在評論區留言直呼「原來吃苦杏仁會死掉」。

台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀表示，苦杏仁含有天然的氰苷類化合物苦杏仁苷（Amygdalin），當被咀嚼或進入腸道後，會被人體內的β-葡萄糖苷酶等酵素逐漸分解成氫氰酸（HCN）、苯甲醛和葡萄糖。其中，氫氰酸是劇毒物質，會干擾人體細胞的呼吸功能，使細胞無法利用氧氣而導致大腦、心臟缺氧，嚴重時可能引發呼吸衰竭，甚至死亡。

一、輕度中毒

患者可能出現頭暈、頭痛、噁心、嘔吐、口腔及咽喉灼熱感、腹痛、腹瀉、呼吸急促與四肢無力等不適症狀。

二、中毒加重

患者可能進一步出現呼吸困難、皮膚潮紅、心跳加快、血壓下降、焦慮躁動、步態不穩、四肢顫抖，甚至意識模糊。

三、重度中毒

患者可能出現呼吸極度困難或微弱，甚至抽搐、昏迷、血壓驟降、心跳減慢乃至停止，最終死亡。

林舜穀說，由於氫氰酸有迅速的毒性，民眾食用苦杏仁後30分鐘內就會出現中毒的症狀，嚴重者可能在數小時內有生命危險。研究顯示，成人若攝入50至60顆苦杏仁（約5至10克氫氰酸）就可能致命，兒童若攝入10至20顆苦杏仁，容易引發致死性中毒。

所幸，政府對苦杏仁的流通與販售有訂定相關法規嚴格管控，只有合格的中藥行與中藥商才可販售，並在販售前多經炒製或煮沸等方式破壞部份苦杏仁苷，降低氫氰酸可產生的毒性，依台灣中藥典標準用量每天不超過11克，確保患者在醫療指導下安全服用，且需持有醫師處方才能購買。

其實，苦杏仁的苦杏仁苷可輕微麻痺呼吸中樞，使咳嗽減少，讓氣管放鬆、屬於止咳平喘的中藥材，作用包括幫助人體排痰、緩解氣喘，讓呼吸更順暢，適用於肺部不適引起的咳嗽、痰多、氣喘，因此常見於治療一般感冒、流感、肺炎、氣喘的中藥方劑中。不過，林舜穀提醒，由於苦杏仁苷有一定毒性，除了炒製或煮沸等方式，也會搭配其他中藥材，以減少副作用。

一、感冒（流感）

感冒時，喉嚨容易不適、咳嗽不停。苦杏仁能幫助潤肺止咳，減少喉嚨刺激，讓症狀減緩。常見於止咳化痰的中藥方劑，例如，杏蘇散。

二、肺炎

肺炎時，可能會讓痰變多、變濃，甚至引起喘促。苦杏仁可幫助稀釋痰液，讓痰更容易排出，並舒張氣道，改善呼吸困難。例如，麻杏甘石湯等中藥方劑，常用來治療肺炎時的咳嗽與喘促。

三、氣喘

氣喘時，氣管容易收縮，導致呼吸困難、喘不過氣。苦杏仁能幫助擴張氣道、減少氣管痙攣，讓空氣更順利進入肺部，也是治療氣喘的重要成分。常見於定喘湯等中藥方劑。

至於市面上流通的杏仁，指的是甜杏仁或扁桃仁（Almond），幾乎不含苦杏仁苷，無毒可安全食用，其中甜杏仁還被廣泛用於各類食品中，包括杏仁露、杏仁茶。林舜穀說，苦杏仁苷不僅存在於苦杏仁中，還分布於多種核果類植物的種子，包括桃核、李子核、櫻桃核、杏核，甚至蘋果籽、梨籽中都含有微量的苦杏仁苷，因此食用時仍需留意攝取量，若出現頭暈、噁心、呼吸困難等情況應立即就醫，尤其兒童及孕婦，不可不慎。

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