晚上睡不著怎麼辦？醫師教「1技巧」一直躺床上錯了

美國一名醫師就教學，除了選對枕頭外，還可以利用簡單的心理學技巧幫助入眠，其中一個有趣的技巧就是「試著不要睡著」。示意圖。(圖／123RF)

應該有不少人都有過晚上輾轉難眠的經驗，明明躺在床上卻總是睡不著，美國一名醫師就教學，除了選對枕頭外，還可以利用簡單的心理學技巧幫助入眠，其中一個有趣的技巧就是「試著不要睡著」。

根據紐約郵報報導，一名在美國從事睡眠研究與睡眠呼吸中止症治療的線上睡眠診所Dreem Health醫師盧威廉（Dr. William Lu）分享了一個簡單的心理學技巧，稱為「刺激控制」（stimulus control），這個方法可以幫助打破清醒與床之間的聯繫，提高睡眠品質。盧醫師表示：「如果患者難以入睡，我總是建議他們起床。這種認知行為療法中治療失眠 的技術就叫做刺激控制。」

他解釋說，離開床的理由是為了減少我們把在床上與清醒聯繫在一起的關聯性，對於更急性或短期的失眠，這種做法可以幫助頭腦清醒。

醫師強調，區分疲勞（感到精力不足）和睏倦（身體掙扎著保持清醒）之間的差異非常重要。如果你感到疲憊但神經緊繃，最好不要上床，在睡不著的時候離開床舖10到15分鐘，藉此強化床鋪對於睡眠的作用。

同時，盧醫師也解釋說，肌肉骨骼的不適絕對會干擾睡眠。「如果你注意到你的頸部在朝奇怪的方向彎曲或伸展，這可能表明枕頭不適合你。」盧醫師解釋說，典型的睡姿在選擇合適的枕頭時起著關鍵作用。

「一般來說，如果你仰睡，建議使用較扁平的枕頭，以限制頸部屈曲。如果你側睡，較高的枕頭可以提供更好的頸部支撐。」他說。雖然找到完美的枕頭可能需要一些反覆試驗，但盧醫師建議選擇有良好退貨政策的選項，以測試哪種感覺最舒適。

盧醫師先前分享了一種有趣的技術，稱為「矛盾意圖」（paradoxical intention），也就是試著不入睡，這可能看起來違反直覺，但可以幫助你入睡。他解釋說：「睡眠應該是自然而然的。傾聽你的身體，認識睏倦的跡象。你愈努力想睡，就愈具有挑戰性。」通過抵制強迫睡眠的衝動，就可以發現放鬆和休息自然而然地隨之而來。

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