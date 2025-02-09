我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普下令停止鑄造1美分硬幣 理由是成本超過2美分

超級盃／40：22 老鷹封王 酋長3連霸夢碎

玩數字遊戲、打心理戰 速食店用這些方法引誘你掏更多錢

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
速食業者為了從消費者身上賺更多錢，偷偷用各種花招吸引顧客掏錢。速食示意圖。（取材自pexels.com@Engin Akyurt ）
速食業者為了從消費者身上賺更多錢，偷偷用各種花招吸引顧客掏錢。速食示意圖。（取材自pexels.com@Engin Akyurt ）

很多人可能認為速食餐廳是便宜又快速的選擇，但其實速食餐廳為了賺更多錢，偷偷對消費者使各種花招。Daily Meal報導，農業部（USDA）的資料顯示，2023年美國國民有58.5%的食物成本花在外食上；而US Foods的研究更發現，連鎖速食占了外食比例的60%。以下是連鎖速食店如何吸引顧客持續回流的技巧。

1. 吸引人的照片

連鎖速食店在行銷上，以明亮、飽和度高的照片與影片吸引客戶的目光與食慾，專業的食物造型師與攝影師透過燈光、構圖甚至道具，讓食物看起來格外誘人，結合經典的品牌標誌如麥當勞的金色拱門，讓速食品牌在顧客心中佔有一席之地。

2. 讓人垂涎三尺的廣告

速食包裝上的文字不只是描述內容物，透過感官豐富的形容詞，例如多汁、軟嫩、細膩，搭配吸引人的影音宣傳，這些精心製作的廣告能讓顧客更渴望購買其產品。

3. 誘人價格造成錯覺

行銷人員常常用5、7、9等奇數定價，營造商品正在促銷的假象。另外金額也常不四捨五入到元，例如一個三明治5.99元，讓消費者錯覺將價錢簡化為5元，但其實是6元，這些技巧再加上限時促銷等文字，促使顧客立即行動。

4. 超值套餐引人回流

在通膨與生活成本上升之下，消費者更會看緊自己的荷包。連鎖速食店透過超值套餐吸引消費，並希望顧客能如滾雪球般購買更多的商品。2024年夏季，麥當勞、漢堡王等速食品牌推出超值套餐，以吸引低收入族群消費。麥當勞的5元套餐大獲成功，讓餐廳客流量明顯增加。

5. 吸引兒童與青少年的廣告

速食連鎖店透過與兒童電影或品牌合作，以隨餐的限量版玩具持續吸引兒童客群。除了賺取兒童父母的錢，速食品牌也希望兒童客群在長大後能再回流消費。

6. 華麗行銷與名人合作

過去幾年內，連鎖速食品牌與名人合作明顯增長。名人代言能吸引各年齡層的目光，再加上限時限量的活動，更引誘消費者迅速購買，瑪麗亞凱莉就和麥當勞合作。有些看似愚蠢的行銷噱頭也能為速食店帶來龐大商機，例如漢堡王曾經在愚人節推出「左撇子華堡」（Left-Handed Whopper），果然吸引人群登門消費。

7. 限量商品刺激消費

YouGov的研究顯示，消費者購買標示為限量的商品的可能性高出38%，其中美國消費者高出31%。限量版讓顧客產生緊迫感，促使他們盡速行動。如果限量商品與特殊節日相關，更能鞏固客戶忠誠度，讓消費者期待每年再次購買該商品，進而有機會額外消費。

8. 向上銷售與自助點餐機讓人買更多

速食店員詢問客人是否要加點一份薯條時，不只是表達友善，更是一種向上銷售（upselling）的技巧，促使顧客購買更多品項。而隨著科技發展，現今速食店提供自助點餐機，不但節省人力成本，還能透過程式設定的提示，讓消費者重新考慮自己的選擇。

9. 外送app吸引人下單

隨著當前外送app的盛行，距離不再是顧客消費的障礙。2023年PYMNTS的研究顯示，消費者在外送訂單上的花費是自取訂單的兩倍。連鎖速食店知道昂貴的外送費可能影響購買意願，所以偶爾會提供一定消費額以上免費外送的優惠，激勵顧客花更多錢。儘管外送app會向餐廳收取高額的服務費，連鎖店只需將此成本轉嫁到商品價格上即可，最終還是由消費者買單。

麥當勞 漢堡王

上一則

促進心血管健康不難 扭扭腳趾就能做到

延伸閱讀

他在溫蒂漢堡點隱藏版「爆汁9片肉」：巨好吃但不敢再點

他在溫蒂漢堡點隱藏版「爆汁9片肉」：巨好吃但不敢再點
華人轉機發現桃園機場好吃好玩 連伴手禮都有得買

華人轉機發現桃園機場好吃好玩 連伴手禮都有得買
Trader Joe's「番茄湯」懶人美食首選 老饕曝4食譜：回購率第一

Trader Joe's「番茄湯」懶人美食首選 老饕曝4食譜：回購率第一
科學家揭3食物帶菌風險高「自己絕不吃」 第三種易染諾羅恐致命

科學家揭3食物帶菌風險高「自己絕不吃」 第三種易染諾羅恐致命

熱門新聞

有些事好市多員工希望客人購物前先了解。好市多示意圖，和本新聞無關。(美聯社)

別再把會員卡含嘴裡 14件好市多員工希望客人了解的事

2025-02-02 19:05
三大生肖今年事業、財運、感情等運勢都非常好。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

3生肖將低調暴富 屬虎靠隱形貴人拿大單、他準備領高額獎金

2025-02-08 23:15
網友分享泡麵的神仙煮法。（取材自小紅書）

泡麵神仙吃法 煮麵前一動作「神來一筆」

2025-02-08 21:15
三生肖開春運勢就很不錯。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

蛇年開春3生肖好運旺 屬龍升職加薪、他得意外之財

2025-02-06 21:57
咖啡渣除了能除臭，還能幫助植物生長。咖啡渣示意圖。（取材自unsplash.com@KATY TOMEI）

咖啡渣助植物長得好亦可驅蟲 但避開迷迭香等這幾類

2025-02-05 19:10
四生肖的貴人運最好。（取材自pexels.com@ Pixabay ）

4生肖貴人運爆棚 屬鼠投資解惑、他戀愛前景光明

2025-02-05 00:15

超人氣

更多 >
3生肖將低調暴富 屬虎靠隱形貴人拿大單、他準備領高額獎金

3生肖將低調暴富 屬虎靠隱形貴人拿大單、他準備領高額獎金
封面故事／時代悲劇…半夜裝人進麻布袋 外海扔下船

封面故事／時代悲劇…半夜裝人進麻布袋 外海扔下船
馬斯克「沒從DOGE得好處」為何如此投入？川普也好奇

馬斯克「沒從DOGE得好處」為何如此投入？川普也好奇
川普78歲行程滿檔…6時起床忙到午夜 醒來就想這2字

川普78歲行程滿檔…6時起床忙到午夜 醒來就想這2字
洛城槍手對人群瘋狂掃射「超級豪宅」深夜1死5傷

洛城槍手對人群瘋狂掃射「超級豪宅」深夜1死5傷