玩數字遊戲、打心理戰 速食店用這些方法引誘你掏更多錢

速食業者為了從消費者身上賺更多錢，偷偷用各種花招吸引顧客掏錢。速食示意圖。（取材自pexels.com@Engin Akyurt ）

很多人可能認為速食餐廳是便宜又快速的選擇，但其實速食餐廳為了賺更多錢，偷偷對消費者使各種花招。Daily Meal報導，農業部（USDA）的資料顯示，2023年美國國民有58.5%的食物成本花在外食上；而US Foods的研究更發現，連鎖速食占了外食比例的60%。以下是連鎖速食店如何吸引顧客持續回流的技巧。

1. 吸引人的照片

連鎖速食店在行銷上，以明亮、飽和度高的照片與影片吸引客戶的目光與食慾，專業的食物造型師與攝影師透過燈光、構圖甚至道具，讓食物看起來格外誘人，結合經典的品牌標誌如麥當勞 的金色拱門，讓速食品牌在顧客心中佔有一席之地。

2. 讓人垂涎三尺的廣告

速食包裝上的文字不只是描述內容物，透過感官豐富的形容詞，例如多汁、軟嫩、細膩，搭配吸引人的影音宣傳，這些精心製作的廣告能讓顧客更渴望購買其產品。

3. 誘人價格造成錯覺

行銷人員常常用5、7、9等奇數定價，營造商品正在促銷的假象。另外金額也常不四捨五入到元，例如一個三明治5.99元，讓消費者錯覺將價錢簡化為5元，但其實是6元，這些技巧再加上限時促銷等文字，促使顧客立即行動。

4. 超值套餐引人回流

在通膨與生活成本上升之下，消費者更會看緊自己的荷包。連鎖速食店透過超值套餐吸引消費，並希望顧客能如滾雪球般購買更多的商品。2024年夏季，麥當勞、漢堡王 等速食品牌推出超值套餐，以吸引低收入族群消費。麥當勞的5元套餐大獲成功，讓餐廳客流量明顯增加。

5. 吸引兒童與青少年的廣告

速食連鎖店透過與兒童電影或品牌合作，以隨餐的限量版玩具持續吸引兒童客群。除了賺取兒童父母的錢，速食品牌也希望兒童客群在長大後能再回流消費。

6. 華麗行銷與名人合作

過去幾年內，連鎖速食品牌與名人合作明顯增長。名人代言能吸引各年齡層的目光，再加上限時限量的活動，更引誘消費者迅速購買，瑪麗亞凱莉就和麥當勞合作。有些看似愚蠢的行銷噱頭也能為速食店帶來龐大商機，例如漢堡王曾經在愚人節推出「左撇子華堡」（Left-Handed Whopper），果然吸引人群登門消費。

7. 限量商品刺激消費

YouGov的研究顯示，消費者購買標示為限量的商品的可能性高出38%，其中美國消費者高出31%。限量版讓顧客產生緊迫感，促使他們盡速行動。如果限量商品與特殊節日相關，更能鞏固客戶忠誠度，讓消費者期待每年再次購買該商品，進而有機會額外消費。

8. 向上銷售與自助點餐機讓人買更多

速食店員詢問客人是否要加點一份薯條時，不只是表達友善，更是一種向上銷售（upselling）的技巧，促使顧客購買更多品項。而隨著科技發展，現今速食店提供自助點餐機，不但節省人力成本，還能透過程式設定的提示，讓消費者重新考慮自己的選擇。

9. 外送app吸引人下單

隨著當前外送app的盛行，距離不再是顧客消費的障礙。2023年PYMNTS的研究顯示，消費者在外送訂單上的花費是自取訂單的兩倍。連鎖速食店知道昂貴的外送費可能影響購買意願，所以偶爾會提供一定消費額以上免費外送的優惠，激勵顧客花更多錢。儘管外送app會向餐廳收取高額的服務費，連鎖店只需將此成本轉嫁到商品價格上即可，最終還是由消費者買單。