嬰兒油用不完先別丟 日主婦列4清潔妙用

嬰兒油還有打掃的妙用。示意圖。(取材自unsplash.com/@uniqueton)

日本 一名身兼藥劑師、居家清潔顧問的主婦「りんこ」經常在社群平台上分享打掃妙招。日前她表示，家中如果有小朋友，可能會面臨嬰兒油用不完的窘況，但其實嬰兒油不只對肌膚溫和，也可以成為清潔的好幫手。りんこ舉出了四個活用嬰兒油的方法，使用在金屬、拉鍊、鏡子上都有奇效。

首先，嬰兒油能有效清除鏡面與水龍頭上的水垢。只需用布或廚房紙巾沾取少量嬰兒油，輕輕擦拭鏡子、水龍頭或玻璃上的水垢區域，再用乾布擦乾，就能煥然一新。使用嬰兒油擦拭不僅能讓鏡面更加閃亮，還具有防潑水效果，未來更不容易產生水垢。

其次，將廚房紙巾沾取少量嬰兒油塗抹在洗手槽、流理台或任何金屬表面，然後輕柔擦拭，再用乾布擦乾，就可以「拋光」，去除表面污漬並恢復亮麗光澤。

此外，把嬰兒油滴在拉鍊齒卡住的部分，經過多次前後拉動後，就能順暢拉開。由於嬰兒油潤滑，能讓拉鍊更順暢，減少摩擦。

最後，將嬰兒油塗在有貼紙或膠帶殘膠的地方，並靜置幾分鐘，隨後擦掉，就能輕鬆清除殘膠。由於殘膠被嬰兒油浸濕軟化，因此更容易去除。りんこ表示，因為嬰兒油對肌膚溫和不刺激，因此拿來清潔或保養家具也非常安全，還能保護各類家具的表面材質。

嬰兒油用不完別丟！日主婦曝4清潔妙招 可去水垢、除膠

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