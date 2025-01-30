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「辣條起源地」湖南零食稱霸中國年貨市場

中央社／台北30日電
辣條是受歡迎的零食。（取材自南方都市報）
辣條是受歡迎的零食。（取材自南方都市報）

中國十大零食品牌，湖南占據半壁江山。每逢春節，來自湖南的零食幾乎壟斷了中國年貨市場。究其原因，湖南是魚米之鄉，湘人愛吃、會吃。1998年，平江縣遭遇洪災，因此發明了辣條，如今躍為全球知名的「國民零食」。

綜合湖南日報、BT財經等，每逢年關將近，中國各地的年貨大街，四處可見來自湖南的零食品牌。

「2024CNPP零食店行業十大品牌榜中榜名錄」顯示，中國前十大零食店品牌，註冊在湖南的就有4家，還有一家老闆也是湖南人。可以說，湖南掌控了中國零食的半壁江山。

公開資料顯示，2023年，湖南休閒食品產值占中國總產值1/3，休閒熟食年產值更占3/5；中國零食企業數量最多的省分也是湖南。

湖南為何幾乎壟斷中國零食市場？在北京從事零食生意的湖南人艾米指出，這和骨子裡的美食基因以及飲食習慣有關，「湖南人愛吃，會吃，願意在美食上有更多探索，比如那個辣條，其實就是湖南人好吃而摸索出來的」。

艾米並指出，湖南強大的農業基礎也是關鍵，「湖南是魚米之鄉，糧食產量位居全國前列，豐衣足食的情況下，才誕生了豐富的零食文化，如今湖南很多零食巨頭企業，都是從湖南人愛吃、愛做的小吃開始發家」。

當前中國最夯的「辣條」，即源自湖南平江縣。

辣條發明人李猛能指出，1998年平江遭遇特大洪水，大豆減產，以大豆為主要原料的醬干工廠難以維生。於是他們以供應充足的麵粉代替豆粉，改裝米線機，擠出了第一根辣條，並借鑒四川火鍋的調味，在湖南香辣味的基礎上，加入四川花椒的麻味，因而發明了麻辣味的辣條。

辣條的誕生不僅解決了平江當時的經濟困境，也成為廣受歡迎的零食。如今，中國辣條出口到160多個國家和地區，躍為全球知名的「國民零食」。（編輯：楊昇儒/謝怡璇）1140130

洪水 春節 洪災

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