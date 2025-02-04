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加州建商收數百萬頭期款後卻停業 留心迷你宅詐騙三徵兆

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建設公司Multitaskr說可替客戶完成住宅夢，收了幾百萬的頭期款後卻宣布停業，被指控吸金。住宅示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Breno Assis）
建設公司Multitaskr說可替客戶完成住宅夢，收了幾百萬的頭期款後卻宣布停業，被指控吸金。住宅示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Breno Assis）

迷你宅是加州住房可負擔危機的解方之一，但有一群人誤信聖地牙哥縣建設公司Multitaskr建構的迷你宅美夢，付了頭期款結果該公司於去年停業，被害者付了錢但得不到房子，不得已提出集體訴訟，讓迷你宅的美夢變惡夢。面對這樣的吸金事件，專家也分享三個可以作為判斷依據的示警。

Moneywise 報導，Multitaskr由佛勞斯托（Jose Frausto）與皮諾（Ismael Del Pino）合資成立於2020年，他們過去聲稱可為住戶完成住宅夢，好幾位客戶向和Multitaskr合作的借貸方借了超過30萬元，結果房屋至今連個影都沒有，讓客戶陷入沒有房屋可以做為借貸證明的窘境，而Multitaskr賺了數百萬元的頭期款，去年9月宣布停業。

聖地牙哥州立大學商業教授維多利亞（Victoria Krivogorsky）是其中一位受害者，她向Multitaskr推薦的多個借貸方借了三筆款項，她用退休準備金償還其中一筆10萬元的貸款，其他兩筆付不出來，她說不知道該怎麼辦，她覺得自己把一切都搞砸了。

維多利亞和其他受害者正採取行動，他們向加州總檢察長、聖地牙哥縣地方檢察官和聯邦調查局提出投訴，也向加州執照委員會（Contractors State License Board）提出訴願，該單位已於去年10月中止Multitaskr的執照。

律師迪芬巴赫（James Diefenbach）代表87位Multitaskr的客戶提出告訴，他們損失的金額估計在1千5百萬至4千8百萬之間，他們指控Multitaskr及10個借貸單位詐欺、合謀、疏忽及虐待長者等，迪芬巴赫認為Multitaskr用花言巧語欺騙被害者，告訴他們其投資可以產生多少收益。

若有意投資迷你宅、公寓或是獨棟住房，專家說有三件事要注意。

1. 言詞模糊閃爍

建設公司或承包商對於建案的時程、成本細目或其他任何細節交待不清，這是陷入麻煩的徵兆；借貸和付款前，一定要有清楚的白紙黑字協議或協定。

2. 多個借貸方或非正規借貸方

若對方鼓勵你向好幾個借貸方或非正規的借貸方貸款，心中警鈴就該響了；務必向可信任的來源貸款，例如銀行或當地的信用合作社，讓貸款流程直接且透明。

3. 沒有託管帳戶

當心那些要求預先支付全額或錢直接存進他們商業帳戶的建商，大多數值得信賴的建商會使用託管帳戶，當建案到一定進度時帳戶才會向他們發放資金；沒有託管帳戶，就會有付款給未完成或品質欠佳的建案的風險。而Multitaskr就沒有託管帳戶，也被認為是其最大問題。

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