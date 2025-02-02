四血型對劈腿如何認定？AB型要上床才算、「多看兩眼」他就炸

每個星座懷疑另一半劈腿的標準不同。（取材自unsplash.com＠Abigail）

多數人都無法接受在感情中，另一半出現出軌、背叛自己的行為。不過每個人對於「出軌」的定義其實不一定相同，有的人認為發生關係才算，但也有人光是看伴侶和其他人眉來眼去，就認定對方花心了。日本網站「占TV」近來就分析4血型 的人，說明他們對於「劈腿」的定義是什麼。

A型

潔癖又重感情的A型，對劈腿的容忍度非常低。只要伴侶對別人產生好感，就會視對方劈腿。像是伴侶和其他異性用LINE聊天，或在自己面前和開心交談，A型就會認定對方越界了。即使解釋只是同事或朋友關係，A型也很難再以同樣眼光看待伴侶了。

B型

心地善良的B型，對劈腿的容忍度稍微高一點，但如果發現自己的伴侶，竟然正在和別人接吻，便無法視而不見。不過就算是這樣，B型也未必會直接攤牌分手。由於他們不喜歡爭吵，甚至可能選擇忽略這件事，假裝沒發生過一樣。

O型

熱情的O型對感情非常專一，因此也對劈腿十分敏感。如果伴侶與不明異性在晚上單獨共進晚餐，特別還喝了酒，O型就會覺得已經太超過了。他們認為這樣的情境，代表雙方早就越界了，認為伴侶已經不再忠誠，很可能會開始有所爭執。

AB型

冷靜又理性的AB型，對劈腿的定義最為寬鬆。即便伴侶與異性單獨見面，或彼此間頻繁相約，只要沒發生關係，AB型都可以當作沒事。甚至伴侶和別人牽手或接吻，也不會讓他們太過動搖。唯有將伴侶和其他人捉姦在床，AB型才會無法容忍。