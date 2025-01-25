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假期總睡不好？心理學家教「5方法」改善睡眠

TVBS新聞網／編輯 劉羽婕 報導
許多人在假期會睡不好。示意圖。(圖/123RF)
許多人在假期會睡不好。示意圖。(圖/123RF)

長假期常睡不好？隨著日常生活、飲食和可能時區的變化，可能讓我們很難獲得高品質的睡眠。臨床心理學家提供我們5種方式改善假期時的睡眠。

據紐約郵報報導，美國大約有42%的成年人在假期時有睡眠障礙，且有超過一半的千禧一代（1981–1996）和 Z世代（1997–2012）認為，他們在連假期間很難獲得高品質的睡眠。加州獲得委員會認證的臨床心理學家利川安 （Brian Licuanan） 博士表示，造成睡眠中斷的原因有很多，像是心理健康、飲食、酒精或是睡前看手機等等。於是，他提供５種方式改善假期時的睡眠。

1.準備幫助在外過夜的物品

利川安表示，在外過夜時可以戴耳塞或眼罩幫助入睡。此外，他還提到「若旅遊時所在時區早於平常在家的時區，可以早點睡覺，因為會比平時更容易感到睏」；相對來說，「若旅遊時所在時區晚於平常在家的時區，可以試著推遲日常的就寢時間，讓身體累積足夠的疲憊」這樣會更好入睡。

2.注意飲食、酒精和保持運動

許多人在假期會吃得比平時更多，因此利川安建議，除了飲食要適量，也要記得抽出一些時間運動。另外，有些人習慣在睡前小酌一杯酒幫助自己入睡，然而酒精會中斷某些階段的睡眠，導致我們隔天起床昏昏沉沉。

3.保持生活規律

利川安表示，事先列出隔天要完成的事情，且將自己腦中的想法整理下來，這可以讓你感覺「更放鬆，並消除那些會擾亂你睡眠或不必要的想法」，這有助於防止我們的腦袋在睡前仍高速運轉。

4.與伴侶溝通

利川安鼓勵我們與伴侶開誠布公地談話，以免增加不必要的壓力。

5.保持積極 玩得開心

利川安建議我們練習正向思考和放鬆，因為持續的社交活動和旅行都會讓人在不知不覺中增加壓力，進而影響到睡眠。

連假總睡不好？心理學家教「5方法」幫助入睡

TVBS新聞網

加州 心理健康

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