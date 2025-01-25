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最好吃花椰菜食譜 「秘製醬汁」搖勻美味程度升天

世界新聞網／輯
網友分享花椰菜醬汁做法。（小紅書＠許里昂開飯了沒）
網友分享花椰菜醬汁做法。（小紅書＠許里昂開飯了沒）

有些人不喜歡吃西蘭花(綠花椰菜)，主要是因為西蘭花的味道較為寡淡，因此不像其他青菜受歡迎，不過有老饕分享「最好吃的西蘭花」食譜，關鍵是要加入「炸蒜酥油」及其他醬汁，並且要均勻搖晃，讓醬汁裹滿西蘭花，簡單幾步驟就能上菜。其他人也分享自己的做法，「把雞蛋直接打進鍋里和西蘭花、肉末一起炒，炒的爛爛的，是我吃過最好吃的做法」。

一名網友在小紅書貼文分享「最好吃的西蘭花」食譜，製作這道西蘭花的關鍵在於蒜酥油與醬汁的調配。首先，將蒜末浸泡清水洗去表面黏液，這樣在炸蒜酥油時就不會發苦。用冷油下蒜末，小火慢炸至微黃立即關火，利用餘溫使蒜末變成金黃，避免炸糊影響口感。

接著調製醬汁，將熟芝麻碾碎以釋放香氣，加入一大勺芝麻醬、兩勺生抽、一噗滋蠔油、半勺糖，再視口味加入辣椒粉。最後將蒜酥油倒入醬汁中，拌勻後將煮熟的西蘭花倒入，蓋上蓋子用力搖晃，使醬汁均勻包裹每一朵西蘭花。這道簡單卻風味十足的西蘭花就完成了。

其他人留言「好吃好吃又放了兩顆雞蛋」、「試了。香麻了」、「姊妹們，動起手來，真的好吃啊！辣椒粉加了一包香飛了，狠狠吃了一大顆西蘭花」、「這個料汁裹鞋底子都好吃」、「有點像涮肉調味料」、「這個醬汁就是我平常吃火鍋時候調的沾醬啊」。

另有網友分享自身做法，留言「其實喜歡這麼拌就算是拌沙拉也好吃，我娃喜歡吃把雞蛋直接打進鍋里和西藍花肉末一起炒的，炒的爛爛的，從幼兒時期吃到現在十幾歲還吃不膩，每次一個人幹掉一整盤，我也覺得好吃，應該是我吃過最好吃的做法」。

西蘭花 雞蛋 料理食譜

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