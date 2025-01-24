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風味盡失 這四種食物別用微波爐加熱

世界新聞網／輯
營養師建議包括全熟水煮蛋在內四種食物不要微波加熱。微波爐示意圖。（取材自unsplash.com@ Quan Jing）
營養師建議包括全熟水煮蛋在內四種食物不要微波加熱。微波爐示意圖。（取材自unsplash.com@ Quan Jing）

用微波爐加熱又快又方便，但營養師表示，不是所有的食物都可以用微波爐加熱，有些食物加熱後口味和口感全被破壞，甚至可能在人不知情的情況下造成健康風險，包括水煮蛋在內四種食物強烈建議不要用微波爐加熱。

每日郵報（Daily Mail）報導，新澤西的營養師霍爾策（Amanda Holtzer）說，全熟水煮蛋、富含維他命C的食物、雞肉和魚肉這四種食物不要微波加熱。

霍爾策說，微波加熱水煮蛋時，蒸氣和壓力會在蛋白部分累積，當食用者把蛋切開時，蛋可能會炸開，炸裂的地方可能是微波爐內或盤子上，甚至可能是嘴巴裡，不管在哪都可能會讓人受傷。

霍爾策也建議不要把富含維生素C的食物如花椰菜、抱子甘藍和馬鈴薯微波加熱，因為維生素C遇熱時會降解及被破壞，為了能吃到這些食物中的維生素C，她建議生食這些食材。

第三是雞肉。霍爾策說，微波加熱雞肉會破壞風味和口感，他說雞肉煮熟再放到冰箱後，肉中的脂肪氧化，雞肉的化學結構和風味變得不同，冰過後加熱時雞肉中的水分蒸發，因此經過這一整個程序的雞肉風味、口感都變了。

霍爾策說魚肉也不適合微波，因為高溫會讓魚肉中的水氣蒸發，讓魚肉變得又乾又硬，口感盡失。

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