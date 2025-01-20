我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普會那麼狠？ 紐約華超：中國商品近半 成本必轉嫁客人

川普擬2月1日起對加墨徵收25%關稅 中國暫緩

川普真會那麼狠？ 紐約華超：中國進口商品近半 成本必會轉嫁客人

記者曹馨元／紐約即時報導
隨著華埠逐漸興旺，金門也發展成占據半個街區、上下兩層的大型超市。(記者曹馨元／攝影)
隨著華埠逐漸興旺，金門也發展成占據半個街區、上下兩層的大型超市。(記者曹馨元／攝影)

78歲的陳希自1980年左右起，便在紐約曼哈頓華埠堅尼路(Canal St)的金門食品公司任經理。他自豪地說，金門是美東第一家銷售品類齊全、由顧客自主購物的華人超級市場。40餘年間，陳希看著金門挺過挑戰、擴大店面，但川普總統的關稅政策讓他擔心，「生意會更加難做」。

陳希剛從香港來到紐約時，金門食品公司只是一個小店。隨著華埠興旺，金門也發展成占據半個街區、上下兩層的大型超市。「唐人街最旺的時候，我們有50個員工，分兩班制。」陳希回憶道，成日門庭若市、供不應求。

但新冠疫情對金門超市按下了暫停鍵。短暫歇業後，金門超市重新開張，但規模縮減一半。如今營業時間縮短，員工也減至30餘人。「以前我們進的一些貨現在也都不進了，因為根本沒人買」，陳希認為，疫情帶來的打擊在很長一段時間內無法恢復，「連九一一事件時都沒有像現在這樣」。

陳希擔心未來恐怕雪上加霜。金門公司除燒臘熟食、新鮮蔬果、生活雜貨外，也售賣大量進口自中國的零食百貨，中國進口產品占近半。

陳希坦言，相比關稅會對商家造成的影響，他更擔心商品價格的升高會讓民眾負擔變重。「商家不可能做虧本生意」，陳希表示，哪怕將利潤壓得再低，成本也將通過加高物價轉嫁給客人，「老百姓總歸是要吃、要買，他們的負擔一定會重」。

陳希認為川普在競選時所宣稱的關稅數額要比最後實施的誇大許多，因此，他認為川普新政策「不會那麼狠」。

陳希坦言，相比關稅會對商家造成的影響，他更擔心商品價格的升高會讓民眾的財務負擔變...
陳希坦言，相比關稅會對商家造成的影響，他更擔心商品價格的升高會讓民眾的財務負擔變重。(記者曹馨元／攝影)

川普 關稅 華埠

上一則

在家也能做出美味薑黃飯 搭配咖哩享用媲美上館子

延伸閱讀

川普就職演說 南加華人社區如此評說

川普就職演說 南加華人社區如此評說
川普擬2月1日起對加墨徵收25%關稅 中國暫逃過加徵

川普擬2月1日起對加墨徵收25%關稅 中國暫逃過加徵
魯比歐成川普新閣員第一人 首要任務抗中

魯比歐成川普新閣員第一人 首要任務抗中
川普上任首日撤銷拜登78道行政命令 公務員重回辦公室

川普上任首日撤銷拜登78道行政命令 公務員重回辦公室

熱門新聞

四生肖今年財運特別旺。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Helena Lopes）

4生肖處處是善財 屬兔頻遇貴人相助、他財運如日中天

2025-01-20 00:15
屬龍者將邂逅真愛。（取材自pexels.com@Anastasiya Lobanovskaya）

四生肖轉運之門敞開 屬龍邂逅真愛、他將遇人生貴人

2025-01-15 22:40
四生肖今年春天將迎來財運高峰期，無論是職場還是副業，都能獲得豐碩成果。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

入春4生肖財運高漲 屬兔進帳偏財、他參加抽獎手氣佳

2025-01-13 20:15
三星座財運、愛情、事業全開花。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Matheus Bertelli ）

月底後三星座好運敲門 牡羊獲意外收入、他獎金領飽飽

2025-01-19 00:15
吃到飽餐廳受到很多人喜愛，專家告訴你九個餐廳不想讓客人知道的祕密。吃到飽餐廳示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Vidal Balielo Jr.）

從食材到擺設藏玄機 吃到飽餐廳不想讓顧客知道的9個秘密

2025-01-15 19:10
一位Uber司機在自己車內貼出乘客規矩，全用大寫字母且措詞像訓人，又有些奇特規矩，引發網上熱議。Uber示意圖，非新聞事件圖。(路透)

Uber司機貼出一長串乘車規矩 全文大寫網熱議：是在罵人？

2025-01-16 20:15

超人氣

更多 >
4生肖處處是善財 屬兔頻遇貴人相助、他財運如日中天

4生肖處處是善財 屬兔頻遇貴人相助、他財運如日中天
吳謹言快生了？ 消失3個月 被拍到和老公牽手散步

吳謹言快生了？ 消失3個月 被拍到和老公牽手散步
川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權

川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權
這兩道海鮮料理 大廚：在餐廳不要點

這兩道海鮮料理 大廚：在餐廳不要點
直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈

直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈