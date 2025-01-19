新年迎財運 3居家習慣恐養成「貧窮體質」

凌亂的房間可能影響財運。圖為示意圖。(取材自unsplash.com/@schoelderle)

每個人都希望新的一年能財運滿滿，但許多人買刮刮樂或彩券，卻從來沒有中獎過，存款也總是有減無增。專家認為問題可能出在房間，認為有貧窮體質的人，往往都有三種居家習慣。

日媒「ALL ABOUT」報導，理財專家飯田道子指出，房間是我們一天待最久的生活空間，房間的狀態據說會影響財運。從一個人的房間擺設，就能看出他是「貧窮體質」或「富有體質」。以下為貧窮體質者的三大居家習慣：

1.房間物品沒有整理收納

飯田認為貧窮體質者的最大共通點，就是在房間裡塞滿東西。雖然東西多可能是財力象徵，但問題出在收納方法。富人就算擁有大量物品，也會仔細做好收納，將房間打理得乾淨美觀。另一方面，貧窮體質者的房間卻亂七八糟，東西雜亂地塞在紙袋裡。感受到房屋堆滿東西，空間變得狹窄後，這些人往往會考 慮搬到更大的房子裡，為了無謂的物品支付更高的房租與貸款 。

2.使用老舊電器

珍惜物品是件好事，但在家電上千萬不能節省。家電不斷推陳出新，新商品往往會搭配省電功能。即使換購電器會增加開銷，但就長遠的角度來看，能有效抑制電費。飯田認為當電器使用超過10年，市面上主流產品性能有明顯優勢時，就是考慮更換的好時機。

特別是像冰箱或洗衣機等長期使用的家電，市面上有許多功能齊全的新產品。除了節約電費之外，充分利用新功能能有效減輕家務負擔，將節省下來的時間用於自己身上。錢可以存起來，但時間無法儲存。不懂得善用物品，可能會讓人陷入「隱性貧窮」。

3.在房間累積負能量

有些人會在日記或筆記本中寫下憤怒或不滿的事，以及對他人的批評。雖然沒有將這些負面情緒發洩在他人身上，但寫下這些詞句也可能將負面情緒植入內心。飯田認為保存並反覆閱讀負面情緒是最糟糕的行為。若不斷重複這樣的舉動，可能會對工作、戀愛和財運產生不良影響。

如果要寫日記，她建議寫下負面的事情後，務必在最後加上一些正面詞句，以正面的情緒結束每一天。這麼做可以讓人變得更加積極向上，有助於吸引好運。

小心變成貧窮體質 專家：三大「居家習慣」恐影響財運

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