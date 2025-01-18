幫正宮抓姦 洛杉磯「職業小三」曝最易外遇職業排行

洛杉磯一名專門抓姦的「職業小三」分享容易外遇的職業；圖為示意圖。(本報資料照片)

洛杉磯 一位專門為懷疑伴侶不忠的女性提供服務的「職業小三」史密斯（Madeline Smith），在過去3年中已進行了超過5000次任務，抓到了數百名男性出軌。她統計最容易外遇的職業排行，第一名竟是警察，而健身教練則排名第二。

根據「每日郵報」報導，32歲的史密斯在TikTok 上擁有22多萬粉絲，她的工作是透過社群平台聯繫那些被懷疑外遇的男性，一旦對方回覆，她就會截圖所有證據，並將其交給付費委託的女性，服務費最低僅需65美元。

隨著想測試男友或老公會不會外遇的委託案件不斷湧入，這位32歲的抓猴大師也統計出最常外遇的職業排行榜。根據史密斯的經驗，警察是最常見的外遇職業，至今她已抓到超過100名警察出軌。而這一發現與婚外情網站「Illicit Encounters」的調查結果不謀而合，該調查也發現警察是最大的外遇族群。

史密斯透露：「根據我的經驗，服務業人員，如消防員、警察、軍人和救護人員，最有可能外遇。自從我開始從事這個工作以來，大概已經抓到100多名警察外遇了，這是我遇到最容易外遇的職業，他們總是在尋找機會。」

除了警察之外，私人健身教練和健身愛好者是第二大容易外遇的族群。史密斯說：「有時候我光看他們的檔案或照片就知道了，很多外遇慣犯都喜歡秀肌肉。」

另外，史密斯還發現：「當人們發布大量自己旅行的照片，而照片中只有他們自己時，這是一個危險信號。他們可能和某人在一起，很可能是他們的另一半，但他們不想讓任何人知道。為什麼？因為他們可能在出軌。」

排在健身教練之後的容易外遇職業，是經常需要出差參加會議的商人和業務人員，史密斯指出，因為他們在外地有更多「出軌的機會」。而第四名則是律師，她認為，律師通常抱持著「努力工作，努力玩耍」的心態。

至於醫生則排在第五名，她表示，醫生工作時間長又累，比較沒心力搞外遇，她只遇過皮膚科醫生和整形外科醫生，而外遇的對象通常是一起工作的同事居多。

「職業小三」史密斯統計容易外遇的工作排行：

1. 警察

2. 私人健身教練

3. 商人和業務人員

4. 律師

5. 醫生

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