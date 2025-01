巧克力也入列 營養書作者推薦12種減少腹部脂肪的點心

營養書籍作者津琴科推薦12種能減少腹部脂肪的點心。酪梨示意圖。(取材自pexels.com@Anne)

Eat This Not That 網站報導,「啤酒肚」被很多人視為最大敵人,美國飲食營養及健康的書籍作者津琴科(David Zinczenko)說,腹部脂肪是身體警訊,警告人們生活習慣該改變,因為它會影響人體新陳代謝及整體健康等。

津琴科說,和能夠以手指直接捏起的贅肉不同,腹部脂肪更為深層,堆積在器官四周,除了控制攝取的熱量和運動,他認為也可以透過更有效的飲食來減少腹部脂肪,他推薦12種又富含蛋白質、纖維和健康脂肪的點心菜單,不但能滿足口腹之慾,科學也證明能減少腹部脂肪。

1. 全熟水煮蛋

富含蛋白質的蛋能修復肌肉和燃燒脂肪,還能引發大腦飽足感的荷爾蒙,讓飽足感維持比較久。

2. 希臘優格加莓果

腸道健康在減少腹部脂肪中扮演關鍵角色,而希臘優格是對消化系統有益的最佳點心之一,因為它的益生菌可以平衡腸道內菌種,減少造成腹部脂肪的發炎;加入水果如覆盆莓或草莓一起吃還能促進新陳代謝。

3. 蘋果切片佐杏仁醬

蘋果富含讓消化變慢的果膠,讓人的飽足感維持更久,而杏仁則有單元不飽和脂肪,很多研究都證實這有助於減少腹部脂肪,因此結合兩者的點心能滿足口腹之慾,也能讓血糖維持穩定,一旦血糖穩定,身體中儲存熱量的荷爾蒙就不那麼活躍,讓腹部脂肪燃燒變得更容易。

4. 蔬菜棒沾鷹嘴豆醬

可以準備新鮮的胡蘿蔔、芹菜、甜椒,切成條狀後沾鷹嘴豆醬吃,蔬菜有很多纖維,能幫助減少腹部脂肪,這樣點心還能讓人同時吃進蛋白質和健康的脂肪。

5. 亞麻籽布丁

將亞麻籽泡在杏仁飲或椰奶中,它會膨脹並吃起來像布丁。亞麻籽富含ω-3脂肪酸,能抗發炎、促進消化,也能提供飽足感,打擊腹部脂肪。

6. 灑了海鹽的酪梨片

酪梨是世界上最多營養的食物之一,提供大量的單元不飽和脂肪能讓人有滿足感,而提供飽足感但又不會讓血糖飆升的食物,就是打擊腹部脂肪的關鍵。

7. 原味綜合堅果

杏仁、核桃 和開心果有纖維、健康脂肪和蛋白質,能對抗發炎,也能提供飽足感。

8. 茅屋起司佐鳳梨

茅屋起司是很好的精瘦蛋白質來源,能幫助生成肌肉和燃燒脂肪;鳳梨有鳳梨酵素,能幫助消化、減少腹脹。

9. 毛豆

毛豆熱量低又富含蛋白質,還有纖維和抗氧化劑,也能在對抗發炎的同時提供飽足感。

10. 70%以上的黑巧克力

只要選對了,一般被認為「邪惡」的食物也能幫助減重 ,黑巧克力就是一個例子。70%以上的黑巧克力可以對抗壓力和發炎,兩者都和腹部脂肪有關,吃個一兩片當作放縱,但又能減少腹部脂肪。

11. 燕麥能量球

將燕麥和杏仁醬、亞麻籽及一點蜂蜜混合就能得到燕麥能量球,燕麥是低GI食物,能提供能量但又不會讓血糖飆升。

12. 小黃瓜切片佐鮪魚沙拉

把鮪魚沙拉和橄欖油或希臘優格混合,就會有濃郁口感,再放到小黃瓜切片上就是一道爽脆的點心,熱量低、富含蛋白質及ω-3脂肪酸,全部都是打擊腹部脂肪的要角。