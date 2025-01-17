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五款「以為買得起」家用車 五年後恐難入手

五款中產階級「以為買得起」家用車 五年後恐就買不起

編譯潘勛／即時報導
車價愈來愈貴，中產階級五年後可能連本田喜美都買不起。示意圖。(路透)
車價愈來愈貴，中產階級五年後可能連本田喜美都買不起。示意圖。(路透)

豪車向來非中產階級能力所及，但「馴鹿物流」(Reindeer Logistics)銷售主管凱蒂‧魏瑟特(Katie Weissert)認為，隨著車價日益上漲，有五款中產階級認為是日用經濟款的非豪車，因為價格日漸上漲，五年後可能買不起。「GOBankingrates.com」報導這五款車分別為：

本田喜美Honda Civic／2025年起跳價2萬4250元

魏瑟特指出，有預算意識的車主，向來以本田喜美為必入款，可靠、油耗少，又買得起。但是自2024年基本款起跳價在大約2萬5000元之後，中產階級就漸漸可望而不可及了。

她認為這是汽車產業更大的問題，即便最便宜車款都在漲價，對一般消費者，有車變得更難。

雪佛蘭Chevrolet Silverado／2025年起跳價3萬7000元

魏瑟特表示，小貨卡對中產階級可謂愈來愈貴；乍看2025年起跳價似乎合理，但把燃料、保險及維修開支算進來，整體成本就很快上升了。

全尺寸的小貨卡如Silverado燃油效率要比車型較小的汽車來得低，因此隨著時間下來油料成本就高漲，維修成本甚至漲更大。

豐田Toyota RAV4／2025年起跳價2萬8850元

魏瑟特表示，豐田總是國民車，以買得起、維修費低而聞名，但RAV4這款車漸漸脫離這個範疇；按配備由2萬8850到4萬205元，對大多數中產階級已經算貴，而且五年內車價將超過4萬5000元，屆時已經買不起了。

福特Ford F-150／2025年起跳價3萬8710元

魏瑟特指出，福特F-150目前是美國偶像，國家最流行車款之一，但是自從起跳價3萬8710元到豪華版7萬8905元，對很多消費者已經太貴了。福特F-150車系加價，讓對價錢敏感的買方覺得太超過。

福特Ford Explorer／2025年起跳價3萬9755元

魏瑟特表示，福特Explorer本來是全家人想買休旅車趨之若鶩的款式，大、功能多又買得起；但是價格愈來愈貴，休旅車市場出現更多競爭，對Explorer這種長期暢銷的車款造成大麻煩，Explorer發現自己進退維谷，不再是高端休旅車的替代選項，又比較小車輛來得貴，客戶流失就很多。

休旅 本田 豐田 RAV4 Honda Toyota

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