從食材到擺設藏玄機 吃到飽餐廳不想讓顧客知道的9個秘密

吃到飽餐廳受到很多人喜愛，專家告訴你九個餐廳不想讓客人知道的祕密。吃到飽餐廳示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Vidal Balielo Jr.）

吃到飽餐廳 近來又重新流行起來，無論是在餐廳、渡假村、郵輪，不管是吃早餐、早午餐、午餐還是晚餐，吃到飽餐廳隨處可見，用「可盡情地吃」吸引人大快朵頤，Dailymeal報導，為了滿足客人的好胃口，吃到飽餐廳運用了不少巧妙手段來節省成本，有些令人驚訝，有些令人不安；以下是吃到飽餐廳不希望客人知道的9個秘密。

1. 刻意提供小盤子

吃到飽餐廳提供的盤子會比一般餐廳更小，這是經過心理學精心的設計。「食品品質與偏好」（Food Quality and Preference）期刊的一項研究顯示，較大的盤子讓受試者拿取的食物量增加約25%。另一項「美國預防醫學期刊」（American Journal of Preventive Medicine）的研究顯示，碗較大的受試者拿取的冰淇淋量比碗較小者平均多了31%。吃到飽餐廳利用人類的心理，暗中讓顧客少吃一點。

2. 較大的飲料杯

飲料通常獨立計價，因此獲利率較高，最高可達驚人的90%。所以餐廳會故意提供較大的杯子，鼓勵顧客多喝點碳酸飲料，且碳酸飲料中的二氧化碳會在胃中膨脹，形成飽足感，降低顧客回到取餐區拿取高單價食物的意願。

3. 海鮮類背後的陷阱

高單價的海鮮容易吸引自助餐食客的注意，但有評論指出，自助餐提供的魚類可能不新鮮或品質較差，讓餐廳能在不傷成本下大量供應；而供應品質較好的餐廳則會採取其他手段對付大食客。The Local報導，2018年德國三鐵選手鮑布羅斯基（Jaroslav Bobrowski）因為在壽司自助餐廳吃了將近100盤魚而被禁止進入。2021年中國長沙的一家自助餐廳禁止一名直播主進入，因為他吃掉了整盤食物，讓餐廳老闆大賠錢；大胃王們狂吞海鮮卻被禁止光顧的事件也引發大家對「吃到飽」真正定義的爭論。

4. 無法避免的汙染

自助餐也是細菌繁殖的理想場所。用餐時間數百人穿梭於餐廳內，很難避免微生物傳播，數百雙手觸摸相同的盤子和餐具，其中很多雙手可能沒洗過，提高交叉感染食物的風險。不僅如此，餐盤上的食物在常溫下放置數小時，細菌將會快速孳生。

5. 最便宜的餐點放在餐桌開端

顧客可能以為他們在選自己想吃的食物，但其實吃到飽業者盡其所能地影響人們的決定，並盡力防止顧客吃太多昂貴食材。科學期刊PLOS ONE的一項研究顯示，75%的用餐者會選擇取餐區的第一道餐點，並佔整個用餐量的60%以上。餐廳將義大利麵、麵包等澱粉類食物擺在肉類與海鮮之前，讓顧客不會吃太多肉或昂貴食材。

6. 刻意堆積髒盤子

餐桌上堆積的髒盤子可能是刻意為之。為了讓桌上堆滿餐盤，餐廳可以雇用較少的員工節省成本，桌上的殘羹剩飯也會無形中影響顧客的食慾，讓他們少吃一點。

7. 沙拉吧不見得健康

許多人可能認為低熱量沙拉是較為健康的選擇，其實不盡然。蔬果類因為較好保存，通常在吃到飽餐廳放置的時間最長，若沒吃完通常會被重複利用，甚至隔日再賣，剩菜也常被加入湯或燉菜內回收再利用。另外蔬果通常生食，容易接觸未經加熱殺死的細菌。蔬果通常在室溫下長時間放置。

8. 可能危害健康的食物

有些食物很好吃，但若以吃到飽餐廳的形式擺放就可能有健康風險，例如鮪魚需要比其他於更低的溫度，當它和其他魚肉放在一起時就容易成為細菌溫床；油炸食物可能是回收不新鮮的剩菜或肉類再製而成。豆芽菜在潮濕環境下成長，加上難以徹底清洗，因此容易受到細菌汙染，切好的水果也要注意，若切之前沒有正確清洗，細菌就可能從果皮散播到果肉。

9. 半數食物被浪費

有些人為了賺回本會刻意不吃完盤子裡的所有食物，只為了增加拿取次數和種類。紐約時報報導，自助餐點經過一天以後，只有10至15%的剩食可以再利用，其餘食物都會被丟棄。有些餐廳會預先準備單人份餐點，避免顧客拿太多吃不完，並且將熟食置於加熱鍋中保溫，延長有效期限。