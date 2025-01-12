我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世人特別好奇人瑞愛吃什麼 但關於長壽這問題恐「問錯了」

洛杉磯野火狂燒沒水救 富豪夫婦把持92%用水量掀撻伐

世人特別好奇人瑞愛吃什麼 但關於長壽這問題恐「問錯了」

編譯馮克芸／即時報導
研究顯示，維持健康飲食、定期運動等8種生活習慣可延年益壽，但若想活到100歲，還得幸運遺傳到特定的長壽基因。圖為紐約市一家超市的蔬食區。(美聯社)
研究顯示，維持健康飲食、定期運動等8種生活習慣可延年益壽，但若想活到100歲，還得幸運遺傳到特定的長壽基因。圖為紐約市一家超市的蔬食區。(美聯社)

每當有人瑞過世，人們通常最好奇此人生前愛吃什麼或有何特殊生活習慣，希望藉此獲知長壽祕訣。但影響一個人長壽的因素，究竟是生活型態，還是基因？專家指出，這問題的答案要依據你所謂的「長壽」究竟是幾歲而定，其實超過100歲的人瑞之所以長壽，跟他的生活型態可能無關。

紐約時報報導，數十年來研究顯示，忽略健康飲食、運動、菸酒等建議，會對大多數人的健康造成負面影響，甚至縮短其壽命；但歷來有數不清的故事，講述人瑞的日常生活習慣違反那些健康建議。

例如美國人瑞芮契特（Helen Reichert）100歲時受訪指出，她長期抽菸，醫師一再叫她戒菸，結果多年後醫師都死了，她卻還活著。芮契特在2011年以109歲高齡辭世。

那麼，一個人的長壽有多少比率可歸因於生活方式的選擇，又有多少只是運氣或幸運的遺傳？紐時指出，這問題的答案取決於你所謂的「長壽」究竟是80、90歲，或真正達到人瑞等級的上百歲。

研究顯示，活到80、90歲，在很大程度上是自己可以控制的。美國紐約私立醫學院「愛因斯坦醫學院」醫學與遺傳學教授米爾曼（ Sofiya Milman ）說，有證據顯示，對一般人來說，健康的生活方式確實可延年益壽。

一項去年發布的研究分析超過27萬6000名美國退伍軍人的生活方式，發現養成8種健康的生活習慣可延長壽命最多達24年。那8種行為包括：健康飲食、定期運動、良好睡眠、管理壓力、維持良好人際關係、不吸菸、不濫用鴉片類藥物、飲酒不過量。

如果這些退伍軍人遵守所有8項原則，研究人員計算出他們可預期活到87歲左右。但未參與這項研究的米爾曼指出，研究結果顯示，即使你完全做到了那8項習慣，你還是無法期望活到100歲。

原因是，年紀愈大，遺傳似乎就愈重要。如果你想活到超過100歲，你需要祖先的一點幫忙。

整體而言，科學家認為人的壽命約25%來自基因、75%來自環境和生活型態。波士頓大學醫學教授佩爾斯（Thomas Perls）說，當人們接近100歲甚至更長壽時，上述比率就會開始翻轉，變成基因的影響更重要。

研究顯示，許多長壽者的生活習慣並不比一般人健康，但他們不只壽命更長，罹患心臟病癌症、老年癡呆等與年齡相關疾病的比例也更低。

華盛頓大學醫學教授普維斯（Michael Province）與佩爾斯教授領導的一項長壽家族研究發現，許多長壽者抽菸，有些人是久坐不運動的「沙發馬鈴薯」，但他們往往有一些特殊基因，有助於他們避免疾病且延長壽命。

有些基因可能影響人們罹患特定疾病。例如，已知APOE基因會影響人罹患阿茲海默症的風險；帶有APOE4基因的人，罹患阿茲海默症的風險較高，而帶有APOE2基因的人，患此病的風險較低。

還有些基因似乎會影響老化過程。例如一種叫做FOXO3的基因，涉及細胞健康的許多面向，可能會讓人不罹患多種與年齡相關的疾病。這類長壽基因的一個主要好處是，它可能抵消不健康生活習慣的影響。

專家強調，這類長壽基因都非常罕見，可能只出現在不到1%的人口中。此外，也沒有單一基因可防止所有老化和與年齡相關疾病；更有可能的是，由數百個基因結合起來產生作用。

佩爾斯說，擁有一組適當的基因來影響長壽，「就像中彩票一樣」，意思是全憑機率，可遇不可求。因此就算你媽媽活到 100 歲，你還是應該選擇健康的生活型態，以防萬一你沒遺傳到那幸運的長壽基因。

專家最後的建議是，無論你做什麼，都不要接受百歲人瑞的健康建議，因為對人瑞來說，生活習慣可能並不重要，但對我們其他人來說，生活習慣真的很重要。

阿茲海默症 心臟病 癌症

上一則

妮可基嫚外遇鮮肉太過激 情欲爆炸：電影院椅子全濕了

下一則

「上班死氣沉沉、毆打同事」 4隻警犬被通報 網友笑哭

延伸閱讀

81歲日本女醫師長壽健康又有活力 靠這3大養生祕訣

81歲日本女醫師長壽健康又有活力 靠這3大養生祕訣
最長壽的奧運冠軍 匈牙利103歲傳奇體操選手凱萊蒂辭世

最長壽的奧運冠軍 匈牙利103歲傳奇體操選手凱萊蒂辭世
全球最高齡人瑞換她 日116歲奶奶離世 巴西117歲修女接棒

全球最高齡人瑞換她 日116歲奶奶離世 巴西117歲修女接棒
走向富貴晚年：4生肖老年運超旺 有望成隱形富豪

走向富貴晚年：4生肖老年運超旺 有望成隱形富豪

熱門新聞

不需要的衣服和玩偶都要清掉。示意圖。（取材自pexels.com@Ruxandra Scutelnic）

阻斷負能量來源 斷捨離先扔掉家中這五樣

2025-01-05 19:05
《搜狐網》指出4大生肖注定能擁有幸福的晚年，他們不僅健康長壽，身體少病少痛，還能擁有可觀的財富，遠離窮困，過上安逸的生活。示意圖。(圖／123RF)

走向富貴晚年：4生肖老年運超旺 有望成隱形富豪

2025-01-04 21:55
三星座人品差沒朋友，遇事容易孤立無援。（取材自pexels.com@Inzmam Khan）

3星座「人品差」遇事沒人幫 牡羊太衝動、他自大又固執

2025-01-04 22:15
四生肖性格大氣，不喜歡計較，一年比一年更會賺錢。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）

4生肖一年比一年會賺錢 他靠貴人開拓新事業領域

2025-01-06 19:10
今年三生肖的財運旺。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

今年3生肖財運大開 鼠投資有成、他連偏財運都增加

2025-01-10 22:45
四生肖冬季結束後即將迎來幸福的轉機。（取材自pexels.com@Christina Morillo）

冬末4生肖迎轉機 屬虎事業迅速高升、他將開拓新合作

2025-01-08 22:35

超人氣

更多 >
微博之夜變大型結婚現場 他十指緊扣肖戰被封最大贏家

微博之夜變大型結婚現場 他十指緊扣肖戰被封最大贏家
洛杉磯野火疏散令擴及UCLA附近 校方籲師生準備隨時撤離

洛杉磯野火疏散令擴及UCLA附近 校方籲師生準備隨時撤離
慈濟盜圖風波 彰化縣前縣長建議由原創者重新完成畫作

慈濟盜圖風波 彰化縣前縣長建議由原創者重新完成畫作
洛杉磯大火燒死童星 身體罹病無法動 死前逼母親快逃

洛杉磯大火燒死童星 身體罹病無法動 死前逼母親快逃
泰緬邊境危險？中記者親赴現場：穿名牌年輕人 一到機場就被接走

泰緬邊境危險？中記者親赴現場：穿名牌年輕人 一到機場就被接走