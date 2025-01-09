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「反覺醒」浪潮 麥當勞、沃爾瑪等企業放棄多元化政策

編譯盧炯燊／即時報導
沃爾瑪在2024年11月宣布取消多元共融政策，還決定廢除「拉丁裔」(Latinx)條款，結束供應商多元化計畫，關閉種族平等中心。圖為該店顧客正在付款。(美聯社)
沃爾瑪在2024年11月宣布取消多元共融政策，還決定廢除「拉丁裔」(Latinx)條款，結束供應商多元化計畫，關閉種族平等中心。圖為該店顧客正在付款。(美聯社)

最高法院2023年推翻大學招生採用平權措施後，沃爾瑪(Walmart)、老牌農業拖拉機大廠「約翰迪爾」 (John Deere)、機車製造商哈雷(Harley-Davidson)等公司，紛紛取消多元(Diversity)、公平(Equity)、包容(Inclusion)的「多元共融」(DEI)政策。

隨著政治形勢的變化，一直強烈反對多元共融的川普即將再度上任總統，在「反覺醒」的大潮下，速食連鎖巨頭麥當勞也最新加入取消多元共融政策行列，預料見風轉舵的企業將陸續增加。

2020年非裔佛洛伊德(George Floyd)遭警察跪殺，加上員工提出遭性騷擾及受歧視訴訟後，麥當勞於2021年實施多元共融措施。不過該公司6日宣布，不再追求少數群體擔任領導層的人數，也不再鼓勵供應商朝多元共融發展。

這家跨國速食巨頭在聲明中表示，最高法院推翻大學招生考慮平權措施，以及其他公司的行動，讓麥當勞開始重新審視自己的政策，因為「法律環境正在改變」。

最高法院2023年6月29日推翻大學招生考慮平權措施時，直指將種族作為高等院校錄取學生的考慮因素是違憲的。

更早之前，沃爾瑪在2024年11月宣布取消多元共融政策，還決定廢除「拉丁裔」(Latinx)條款，結束供應商多元化計畫，關閉種族平等中心。

最近十年有關多元共融的「覺醒」措施愈來愈極端，也促使不少人反思。多元共融倡議的目的是糾正歷史性的歧視，但保守派長期批評這是不公平針對白人，特別是男性，只是在作秀。

美國政治形勢的變化催化了「反覺醒」，川普任命前白宮資深顧問米勒(Stephen Miller)領導「美國第一法律協會」(America First Legal)，積極應對企業的「多元共融」政策。

米勒表示會「致力於堅定不移地捍衛法律之下的真正平等、國界和主權、言論和宗教自由、傳統價值和美德」，反擊不合法的行政行為和激進左派。

對於麥當勞政策的改變，多元共融的支持者嚴厲批評是向保守右派屈服。倡議組織美國驕傲崛起(American Pride Rises) 指這些公司曾宣揚多元共融的重要性，但現在放棄了自己的價值觀。

但科羅拉多大學的西茨曼(Traci Sitzmann)則說，這些企業對多元共融的承諾以及政策的變化，是依照公眾對相關議題的看法而定。

對於近期持續有企業放棄多元共融，零售巨頭好市多(Costco)的董事除了抨擊外，還呼籲各企業進一步擴大多元共融。

好市多的董事會成員，包括曾任蓋茲基金會總裁的萊克斯(Jeff Raikes) 日前拒絕了股東內部要求取消多元共融，反而呼籲其他股東在即將召開的會議上，投票反對取消多元共融的提議。

他指責機會主義政客，試圖透過將多元共融變成貶義詞來恐嚇和分裂國家。

快餐連鎖店麥當勞放棄實施多年的「多元化」雇人政策，少數族裔求職者將受影響。(路透...
快餐連鎖店麥當勞放棄實施多年的「多元化」雇人政策，少數族裔求職者將受影響。(路透)

麥當勞 平權 好市多 沃爾瑪 性騷擾

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