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中國開年雙變 工資普漲、不再提過「緊日子」

香港特派員李春
隨著農曆新年臨近，中國民眾在商場內選購春節飾品。(中新社)
隨著農曆新年臨近，中國民眾在商場內選購春節飾品。(中新社)

一年之始在於變。開年一星期，中國政經層面已有多層新動向，其中有兩件事，一是去年強調的，今年不提了；二有去年沒提的，今年要大面積做了，這可稱為「開年雙變」。

去年底中央經濟工作會議上，為要「兜牢基層三保底線」，即保基本民生、保工資、保運轉，同時重點強調「黨政機關要過緊日子」。中央經濟工作會議通常是明確一年政策基調，還要部署具體任務，但那次會議之後召開的全國財政工作會議，卻不再提「過緊日子」。當時各方都在關注財政政策還要放什麼大招，這一細微變化沒被人留意。

但開年之初，北京官場人士留意到，一是在新下達文件中，「過緊日子」提法消失了；一是在省級地方陸續召開的地方黨委會議或經濟形勢部署會上，都不約而同地不再提「過緊日子」。官場人士認為，這是重大政策性轉變，在中共領政方式中，一個政策主張不提了，意味著這個政策不實施、不執行了。

不再提「過緊日子」當屬這類情況。有幾種可能，一說是財政要寬鬆，不可能與財政「緊日子」同時出現，財政要大手花錢，當然不可能緊；另一說法是現在強調經濟「光明論」，這跟「過緊日子」不同調門；第三種說法是現在已開始過「苦日子」，沒必要再提「緊日子」。

另一大變與不提「過緊日子」相關，是機關事業單位的工資「普漲」。過去兩年地方財政困難，不斷傳出黨政機關、事業單位發不出工資，或是減薪或減少補貼。

歲尾年初，各方最關心工資狀況，流言紛起，但不再是減薪或減少補貼，反而是不同地方、機關和事業單位，傳出加薪或補發工資。按說中央經濟工作會議文件沒有提出為黨政機關、事業單位人員加工資，當時只說要推動中低收入群體增收減負，提升消費能力、意願和層級。適當提高退休人員基本養老金等等，所以這加薪漲工資之議，算是另一突變。

在不少地方傳出給黨政機關加薪的同時，近日更有傳說年內會有「普漲」。加薪漲工資，目標當然希望以收入的增加，帶來消費的擴大。但這會否催生內需的擴大，拉動經濟走出通縮，還有待專家來解說，至於這會否加大收入分配不公的社會不穩，也有待觀察。

低收入 中共

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