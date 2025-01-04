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Nvidia抽獎贈5套黃仁勳簽名經典GPU 1步驟即可參加

編譯魏紹揆／綜合外電
輝達將贈送五套黃仁勳親筆簽名經典GPU，圖為該公司是第一款以GPU名稱銷售的顯卡GeForce256。(圖／取自instagram@nvidiastudio)
輝達將贈送五套黃仁勳親筆簽名經典GPU，圖為該公司是第一款以GPU名稱銷售的顯卡GeForce256。(圖／取自instagram@nvidiastudio)

在2025年消費性電子展（CES）即將登場前，輝達（Nvidia）將贈送五套由黃仁勳親筆簽名的經典GPU。該公司已在X上公布前三款GPU贈品，包括別具象徵意義的GeForce 256與GeForce 8800 Ultra。

輝達在社群平台X設有的帳號 「NVIDIA GeForce」貼文，在標註為#GeForceGreats標籤下最新的GPU贈品活動，主要是為即將登場的美國消費性電子展（CES）宣傳。兩套GPU都安裝在黑色顯示盒中，右下角有「Jensen Huang」的金色親筆簽名。要想獲獎，須在該篇貼文底下留言。

輝達最初選定贈送的兩款GPU，別具意義，因為GeForce256是該公司的首款GeForce GPU，也是第一款以GPU名稱銷售的顯卡。GeForce 8800 Ultra則是全球首款CUDA GPU。此技術將成為該公司有史以來最有價值和最受歡迎的技術之一，甚至在今天也影響GPU的使用方式。

輝達要贈送的第三套GPU則是GeForce GTX 1080 Ti。

輝達GPU贈品活動貼文：

輝達 CES 黃仁勳

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