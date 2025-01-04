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Trader Joe's香辣雞塊新上市 搭這幾款醬料更添美味

編譯潘勛／即時報導
速食界吹起一股辣味雞塊風潮。雞塊示意圖。（取材自pexels.com@Egidijus Bielskis）
速食界吹起一股辣味雞塊風潮。雞塊示意圖。（取材自pexels.com@Egidijus Bielskis）

雞塊迷大概都知道，香辣雞塊近來在速食界的掀起火熱風潮。麥當勞、溫蒂等速食店都有香辣雞塊，塔可鐘(Taco Bell)甚至與傳奇醬汁品牌共同推出限定版香辣雞塊。「喬氏超市」(Trader Joe's)也跟上這股潮流，推出自有品牌的香辣雞塊。

每日餐點(Daily Meal)報導，喬氏超市的香辣雞塊放在冰箱區，袋裝重12盎司，產品本身已經完全煮熟，只要加熱就能上桌。雞塊的辣味是用卡宴辣椒(cayenne pepper)打底的辣醬汁調味，還加上洋蔥粉、大蒜粉及紅甜椒粉。

整體而言，喬氏超市粉絲對這種新產品讚譽有加。一個Instagram用戶分享Trader Joe's主打這個香辣雞塊，不到24小時就收到2500多個點讚。社媒平台Reddit有位用戶表示，「真棒，是周末晚餐的好菜」。另一用戶說，「哇，假如跟溫蒂的香辣雞塊一樣好吃，我要買回來囤貨。」

想加熱喬氏超市的香辣雞塊，可以用傳統爐子、微波爐或氣炸鍋，包裝袋上三種說明都有。選對你最容易的方式，但要記住：氣炸鍋或者傳統爐子加熱出來的香辣雞塊可能比較脆，視個人口味而定。

消費者可以再自行選擇要搭配什麼醬，Trader Joe's有很多種調味料可選，例如酪乳田園沙拉醬，或者你可自製藍起司沾醬。也可以直接用蜂蜜來平衡辣味，該超市還有甜辣醬，或者用店裡賣的霹靂霹靂醬(Peri Peri Sauce)，讓這款雞塊變得更加火辣。

Trader Joe's

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