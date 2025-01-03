我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

4病毒肆虐全美「假期後是高峰」 多州強制戴口罩

吃得健康又價格划算 營養師去好市多常買這10項食品

吃得健康又價格划算 營養師去好市多常買這10項食品

世界新聞網／輯
營養師麗莎推薦10種在好市多可以購買的食品。示意圖，非新聞當事者。(歐新社)
營養師麗莎推薦10種在好市多可以購買的食品。示意圖，非新聞當事者。(歐新社)

新的一年，若想吃得更健康不必花大錢，在好市多Costco）就能輕鬆買到營養豐富且價格超值的健康食品。Eating Well報導，營養師麗莎（Lisa Valente）推薦十項好市多的健康食物，讓人在享受美味同時能兼顧營養。

1. 迷你甜椒

好市多的迷你甜椒大包裝價格又實惠，迷你甜椒尺寸小巧但富含維他命C，有助於增強免疫系統。迷你甜椒很適合當零食吃，也能迎合家中對蔬菜挑食的成員，例如不喜歡吃蔬菜的孩子。

2. 小柑橘（Clementines）

好市多的各種水果價格都很划算，小柑橘類除了富含維他命C，還可以在冰箱內保存一段時間。麗莎說，小柑橘不僅能作為早、午餐的配菜，也可以當作隨身零食，非常方便，她的所有家人都喜歡吃。

3. 花生醬

花生醬是早餐或點心很好的蛋白質來源之一。好市多販售價格划算的無糖與無飽和脂肪的天然花生醬與杏仁醬，不論是塗吐司、加入自製奶昔或燕麥棒都很適合，而麗莎選擇的是只以花生和鹽製成的花生醬，沒有加糖和飽和脂肪。

4. 希臘式優格

優格是另一種很棒的蛋白質來源，而希臘式優格相較一般優格含有更多蛋白質。好市多通常販賣多種希臘式優格，麗莎建議選擇無糖的原味優格，如果不太能接受酸味，可以自行添加水果或甜味劑來調整口感。

5. 冷凍莓果

莓果富含抗氧化劑與膳食纖維，可口又營養。可以加入奶昔或優格內，也很適合作為烘焙食譜的配料；購買大包裝的冷凍莓果既省錢，又能長時間儲存。

6. 鷹嘴豆泥

好市多的鷹嘴豆泥大罐且價格親民，這種蘸醬含有植物性蛋白質和膳食纖維，能增添三明治和捲餅的風味，也是全麥餅乾或蔬菜等零食的最佳拍檔。

7. 杏仁果

堅果是健康的零食，提供健康的脂肪、蛋白質與膳食纖維，還會有飽足感又對心臟有益；好市多的杏仁果分量多、價格划算，若吃不完，記得放冰箱保持新鮮。

8. 燕麥片

燕麥片含有對心臟有益的膳食纖維，而且有多種吃法，像是做早餐或烘焙無麵粉鬆餅。

9. 豆類

豆類是有益心臟健康的植物性蛋白質選擇之一。購買六罐裝的鷹嘴豆或黑豆，添加在墨西哥捲餅、沙拉、蔬菜漢堡內都很適合。

10. 菠菜

有機菠菜富含維他命A、C、K，有益腦部與心臟健康，能降低癌症風險，麗莎說她喜歡用菠菜做沙拉，或是加到湯中。

好市多 Costco

上一則

肢體語言會說話…對方喜歡你嗎？心理學家：5種姿勢看得出來

下一則

不要和家中其他餐具混一起 牛排刀收納有要訣

延伸閱讀

Walmart推平替版柏金包 一個不到80元被搶購一空

Walmart推平替版柏金包 一個不到80元被搶購一空

搭過千次郵輪之旅 資深旅人最愛五個港市

搭過千次郵輪之旅 資深旅人最愛五個港市
從食品到清潔用品 好市多資深員工激推十項商品

從食品到清潔用品 好市多資深員工激推十項商品
非要在周末上好市多 內行人：避開這個最擁擠時段

非要在周末上好市多 內行人：避開這個最擁擠時段

熱門新聞

四生肖的女性年輕吃苦晚年享福。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

4生肖女「菩薩轉世」 年輕歷經苦難、晚年收割成果

2025-01-01 23:00
最新研究顯示，3個關鍵人格特質決定一個人是否會單身到老。（美聯社）

注定孤老終身？研究：有這3個關鍵特質 容易單身一輩子

2024-12-28 03:00
白米存放有些事情得注意。（取材自unsplash.com＠Daniela Paola Alchapar）

常放這地方當心發霉長蟲 白米存放5大NG行為

2024-12-28 20:45
理財專家表示，中產階級的退休計畫忽略八種狀況，退休後可能返貧，應與理財專業人士好好諮詢。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

2024-12-27 19:10
四生肖新年財運更好。示意圖。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

四生肖新年迎財運高峰 鼠秀商業優勢、他無懼挑戰贏信任

2024-12-31 00:15
劉亦菲今年在多場盛典中擔任壓軸嘉賓。（取材自微博）

2024中國明星熱度榜 劉亦菲意外沒拿第一、第三名靠「黑紅」竄榜

2024-12-28 19:05

超人氣

更多 >
2025年「星座+血型」運勢排行榜 這組合將迎來榮耀時刻

2025年「星座+血型」運勢排行榜 這組合將迎來榮耀時刻
這個怪怪方法 可讓洋蔥保存長達8個月

這個怪怪方法 可讓洋蔥保存長達8個月
美對富人賣房課徵這個稅 如今卻因房價高漲 害到中產階級

美對富人賣房課徵這個稅 如今卻因房價高漲 害到中產階級
嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元

嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元
不斷更新／只差200公尺被200人牆抵擋 南韓檢方拘提尹錫悅無功而返

不斷更新／只差200公尺被200人牆抵擋 南韓檢方拘提尹錫悅無功而返