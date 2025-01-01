搭過千次郵輪之旅 資深旅人最愛五個港市

勞倫分享歐、美、太平洋五大最值得搭郵輪遊玩的港市。郵輪示意圖。 (路透)

想搭郵輪 旅遊，卻不曉得哪些城市最好玩嗎？職業歌手勞倫‧海芬納(Lauren Heavner)過去10年替六個不同郵輪公司工作，搭郵輪已超過1000趟，她從城市的好客程度、風景如詩如畫、食物美味等級，評比出歐、美、太平洋五大最值得搭郵輪遊玩的港市。

大溪地帕皮提島(Papeete)

勞倫描述，自己玩帕皮提島，一定由渡輪碼頭前往茉莉雅島(Moʻorea)，站直迎風，會覺得景色無與倫比。在島上欣賞自然之美，玩一個白天再搭最後一班渡輪回帕皮提島，夕陽下看著島民由家裡走出來聚集到食物攤車，耆老取出烏克麗麗，孩子們穿梭各桌奔跑，食物香氣充斥空間，並非表演而是日常生活，太完美了。

西班牙馬拉加市(Malaga)

勞倫表示，馬拉加市是五感的盛宴，這個海岸城市的歷史文化豐盈美好，愛藝術的人一定如登天堂。前往畢卡索博物館(Museum of Picasso)就像朝聖，因為那兒就是他的出生地；馬拉加龐畢度中心(Centre Pompidou Malaga)是現代藝術的萬花筒，建築物就像七彩糖果的正方形。

勞倫分享歐、美、太平洋五大最值得搭郵輪遊玩的港市。圖為西班牙馬拉加市。(路透)

美國舊金山 市

勞倫形容舊金山在美國城市裡極為罕見，讓人感受到大都會風采，又能親密接觸。這個港市到處都是反差，科技大亨與小資夢想家摩肩接踵，酸麵包與鹹鹹海風混雜在一起。在她感覺，舊金山的食物不僅很棒，還是世上最佳。

馬爾他島瓦萊塔(Valletta)

勞倫回憶自己首度坐船進入馬爾他首府瓦萊塔的港口，感動得哭了，真是不負盛名，金色岩石蓋成的這座古城由海中升起，沐浴在異世界的地中海光芒當中。即便自詡遊遍四海的資深旅人也要心理破防，好比聖城耶路撒冷與北非交會，還抹上歐洲情調。

勞倫分享歐、美、太平洋五大最值得搭郵輪遊玩的港市。圖為瓦萊塔。(新華社)

夏威夷 檀香山市

勞倫的定居地就在夏威夷。她表示遊人踏上沐浴在陽光的歐胡島檀香山市，不由自主一定會往威基基(Waikiki)區走去。到公爵(Duke’s)酒店喝邁泰(Mai Tai)雞尾酒，沉浸在鑽石頭山(Diamond Head)而難以自拔，明信片般的美景不用多說，整個歐胡島還有驚人的文化底蘊、美景，等待遊客探索。