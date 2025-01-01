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3290年前埃及木乃伊也驗出「黑死病」 首次在歐亞大陸外現蹤

TVBS新聞網／編輯周歆程報導
科學家最近在一具3290歲的埃及木乃伊身上驗出鼠疫。圖為示意圖。（中新社）
科學家最近在一具3290歲的埃及木乃伊身上驗出鼠疫。圖為示意圖。（中新社）

曾在中世紀肆虐歐亞非大陸的黑死病(Black Death)，是現今仍令人聞之色變的瘟疫，但它的歷史比想像中更久遠！科學家最近在一具3290歲的埃及木乃伊身上驗出鼠疫桿菌DNA，顯示黑死病可能起源於更早的年代。

這具3290歲的成年男性木乃伊目前收藏在義大利都靈的埃及博物館，科學家通過放射性碳測定技術，判定其生活於埃及的新王國時期(約西元前1686年~前1449年)，研究團隊提取木乃伊的骨骼組織和腸道內容物進行取樣分析，意外檢測到鼠疫桿菌DNA，意味著木乃伊生前罹患嚴重的黑死病，至於究竟是單獨的感染個案，或者該地區曾出現廣泛疫情，仍待推測釐清。

黑死病是一種由寄生在跳蚤身上的鼠疫桿菌、經老鼠等動物傳播後產生的傳染病，曾於西元1346年~1353年間席捲歐洲、中東、非洲各地，短短8年間快速傳播，奪走高達60%人口性命，17世紀捲土重來重創歐洲，直到19世紀都還有零星疫情，造成全球數億人死亡。研究團隊打算利用病毒DNA圖譜，探索鼠疫在古埃及、中世紀至現代的進化及變異歷程。

據悉，這是首次在歐亞大陸以外發現黑死病的蹤跡，考古學家與基因學家先前曾在俄羅斯境內約5000年前的人類骸骨中找到鼠疫存在的證據，今年透過埃及木乃伊又挖掘出新發現，讓黑死病的相關史實再次被打破，要找出真正源頭可能為時尚早。

埃及木乃伊驗出鼠疫桿菌　奪命「黑死病」可能3290年前就有

TVBS新聞網

埃及 DNA 疫情 義大利 檢測

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