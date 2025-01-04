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空服員談「優良乘客13件事」 講話時拿下它最得體

TVBS新聞網／編輯 周歆程 報導
空服員揭「好乘客會做的13件事」；圖為示意圖。（圖／123RF）
空服員揭「好乘客會做的13件事」；圖為示意圖。（圖／123RF）

疫情解封後順勢讓旅遊業日漸復甦，民眾也多了不少搭飛機的機會，但你知道空服員心目中的「好乘客」定義嗎？近期日媒實際針對航空業界人士進行調查，究竟以機長、空姐、空少、地勤的角度來看，怎麼做才不會惹來白眼呢？結果共彙整出13項「好乘客會做的事」，希望外界體諒空服員辛勞多加配合，共同創造舒適、美好的航程體驗。

1.訂機票前務必詳閱說明，尤其是需要特殊服務的乘客，例如：和親友旅行時，確認預訂的座位不會被分開，造成票務上的爭議。

2.遵守託運規則及隨身行李規範，可幫助加速安檢手續。

3.登機時記得微笑與空服員打招呼，這會有效提升他們的工作動力。

4.轉機時務必確保有充足時間登機，以免錯過航班。

5.認真觀看安全示範影片，短短不到5分鐘卻可能在危急時拯救生命。

6.切勿把飛機當自己家，將手機帶進廁所邊上邊玩，影響其他乘客的使用時間。

​​​​​​7.不要擋住通道或在公用空間亂放個人物品，嚴重影響工作效率。

8.因機內溫度難免偏冷，建議怕冷的乘客穿毛衣、帽T、或自行攜帶一條保暖的毯子登機，省去空姐另外準備的麻煩。

9.基於每個人飲食禁忌不同，樂見乘客自備食物、零食、水等飲料。

10.廚房不是可供觀賞的風景，應盡量遠離。

11.遇亂流時聽從指示乖乖坐好。

12.與空服交談時拿下耳機，表示尊重。

13.下機時不吝嗇說聲「謝謝」，讓空服員知道自己的存在沒有被無情忽視。

綜觀以上幾點，其實空服員在意的只是「基本的禮貌」以及「相互的貼心」，下回搭機記得照顧他們的感受，做個模範乘客。

空服員揭「好乘客會做的13件事」　自備這些、講話時拿下它最得體

TVBS新聞網

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