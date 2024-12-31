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靠4545支A片自學 中國男通過N2日文檢定 點名感謝4女優

TVBS新聞網／編輯 游雅嵐 報導
一名自稱「傑克‧宋」的中國網友，透過A片自學考取N2。（取材自YouTube@Jakku Song）
一名自稱「傑克‧宋」的中國網友，透過A片自學考取N2。（取材自YouTube@Jakku Song）

許多人靠著看動漫日劇學習日語，但他卻是透過看日本A片，無師自通學會了日語。一名中國網友表示，他因為熱愛A片，在看了4545支後，認為自己日文能力已經不錯，於是報名日文檢定，沒想到竟成功通過日語能力檢定N2，並點名感謝4大AV女優，就連日本網友都相當佩服。

一名自稱「傑克‧宋」（ジャック・ソン）的中國網友表示，他過去沒有學過日文，但熱愛A片的他卻看出興趣，甚至在YouTube開設頻道，用日文拍片分享在中國不適合談論的話題。傑克在頻道中的簡介中透露，自己是普通的中國人，會說英文、中文，會說一點日語，並開玩笑自稱是「亞洲最後的紳士」，他表示：「他在中國沒有任何社交或影片平台的帳號，我愛所有人」。

傑克最新的一部影片中，宣布自己在看了4545部A片後，抱著姑且一試去考考看日文檢定的心情，參加今年的日本語能力試驗，最後順利取得了僅次於最高級「N1」之外的「N2」級資格。

而根據日本文部科學省相關規定，「日本語能力試驗」官網說明，該考試將語文能力分別N1至N5等5個等級，N2級日語能力，已經滿足了進入日本境內各專門學校、甚至部分大學的留學生入學資格，並具備閱讀報章雜誌、新聞報導、評論等較深入內容的能力。

傑克秀出了自己的N2資格證書，還在影片中點名感謝蒼井空、葵司、桃乃木香奈、本庄玲等，多個世代的知名女優，大聲喊出「真是太謝謝妳們了」，之後精疲力盡的躺在衛生紙團中，相當有戲。

該影片至今已累積85萬人觀看，引來許多日本網友留言：「原來看A片真的能學日文啊」、「衛生紙團數＝語言能力」、「看似搞笑男，其實是個努力家」、「但這4545部片的學費也太高了」、「學習語言的捷徑」、「女優都是你的老師」。

靠4545支A片自學！陸男通過N2日文檢定　點名感謝4女優

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