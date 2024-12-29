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體重直掉不一定是好事 醫師指四狀況恐是大腸癌

世界新聞網／輯
罹患大腸癌的人數攀升，醫師說若出現四種症狀不可輕忽。腹痛示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Sora Shimazaki）
罹患大腸癌的人數攀升，醫師說若出現四種症狀不可輕忽。腹痛示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Sora Shimazaki）

Parade報導，全球罹患大腸癌的人數不斷上升，特別是年紀輕和身體健康的病患人數大增，早發性大腸癌容易出現在25至49歲的人，已開發國家中，約10萬人就有14至17人有大腸癌，因此相關症況不可輕忽。

紐約曼哈頓腸胃科診所的醫師尹（Eric Yoon）說，大腸癌的初期徵兆通常不明顯或容易被忽略，例如疲累或腹部不舒服；紐澤西州的腸胃科醫師博克瑟（Andrew Boxer）說，大腸癌的早期症狀很容易被誤認是其他疾病的症狀，例如痔瘡或腸激躁症，因此讓人延誤診治，錯過黃金治療期。

尹醫師說，因此大眾應該對大腸癌初期的症狀有更多認識，以下是四個腸胃科醫師認為不該被忽視的大腸癌徵兆。

1. 糞便有血

腸胃科醫生認為這是一大警訊；便血可能在糞便外或混雜在糞便中，只要有血就不能輕忽，顏色可能是深棕色、暗紅色或深紅色，有人會認為自己得痔瘡，還是應該就醫檢查了解真正病因，確保不是癌症

腸胃科醫師休斯（Michelle Hughes）說，早發性大腸癌的人數不斷增加，越來越多二、三十歲的患者，便血就是他們的第一個症狀。奧勒岡健康與科學大學（Oregon Health & Science University）腸胃科助理教授克拉克（David Clarke）說，糞便有鮮紅色的血代表肛門附近有腫瘤，暗紅色的血暗示腫瘤可能發展到消化道了。

2. 排便習慣出現改變

腸胃科醫師伊斯蘭（Dr. Bianca Islam）說，持續性腹瀉或持續性便秘都代表事情不對，如緞帶般細長的糞便也是異狀，雖然排便狀況每天都不同，但若一個改變持續好幾天就該就醫了。

3. 無法解釋的體重減輕

伊斯蘭說，若沒有減肥體重卻直直落就是一大警訊，曾在漫威電影中飾演「黑豹」的已故演員鮑斯曼（Chadwick Boseman）過去就因為突然暴瘦被眾多網友嘲笑是「嗑藥黑豹」，直到2020年8月他病逝的消息公開後，人們才知道他暴瘦是因為大腸直腸癌；這故事不該只有同情心和哀傷，而是呼籲大家有莫名的體重減輕就該諮詢專業醫師的警訊。

4. 腹痛

醫師指出，腹痛或痙攣，特別是持續好幾天的腹痛或痙攣，就代表應該要找醫師諮詢，若伴隨有腫脹感，那更應該就醫。

克拉克說，腹部持續性的不適如疼痛或痙攣，通常是因為部分腸道被腫瘤堵塞，但因為引起腹痛或痙攣的原因很多，所以若有這狀況，最好找醫生做詳細檢查得知確切狀況。

腫瘤 癌症

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