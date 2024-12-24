果然女人最懂女人 美式足球啦啦隊長送40位隊員「聖誕大禮」

美式足球達拉斯牛仔隊的啦啦隊隊長Marissa Phillips自掏腰包送40位啦啦隊員每人一支戴森多功能造型器。(翻攝Marissa Phillips Instagram )

美式足球達拉斯牛仔隊（Dallas Cowboys）的啦啦隊隊長瑪瑞莎（Marissa Phillips）為了慶祝聖誕節 ，自掏腰包贈送她的啦啦隊員每人一支戴森多功能造型器（Dyson Airwrap）；瑪瑞莎把送禮當天過程的影片上傳社群平台分享，引發網友熱烈迴響，很多人稱讚她是最大方的啦啦隊長，這份禮物貼心又實用。

每日郵報（Daily Mail）報導，24歲的瑪瑞莎花了2萬4千元，送給她的40位啦啦隊員每人一支價值6百元的多功能造型器。

在瑪瑞莎發布在Instagram的影片中，瑪瑞莎把裝有造型器的40個盒子堆在她家的聖誕樹前，成了一座禮物山，她說她要把那些禮物送給她的好姊妹們，想給她們一個大大的驚喜，不過要一次讓40位女孩全員到齊不是一件容易的事，所以她要辦一個聖誕派對，並在派對後把禮物送給大家。

瑪瑞莎在派對後把隊員集中到一個房間，每個人都拿到禮物後瑪瑞莎一聲令下請大家打開，隊員們撕開包裝紙後發現是戴森造型器，歡呼聲和尖叫聲此起彼落，還有好幾個人不敢置信地張大著嘴，有人大喊「這不可能」。

有網友稱讚瑪瑞莎人美心善，非常貼心也很慷慨，聖誕節不只是分享禮物的節日，也是散播快樂和愛的日子；也有網友說瑪瑞莎準備的禮物很棒，隊員們的反應說明了一切。