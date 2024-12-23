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孩子聖誕節想和朋友一起過 這3句話爸媽再不滿也別說

記者廖靜清／台北即時報導
聖誕節到了，青少年喜愛呼朋引伴出遊過節，家長難免擔心。（本報資料照片）
聖誕節到了，青少年喜愛呼朋引伴出遊過節，家長難免擔心。（本報資料照片）

聖誕節氛圍浪漫，孩子一句：「我想跟朋友一起過節」，父母親擔心孩子早戀，直接禁止，馬上引發親子衝突。國泰醫院臨床心理師陳惠娟表示，家長的出發點往往是為孩子著想，擔心人身安全，但是「不行、不要、不可以」是親子溝通大忌，建議多傾聽與陪伴，這是青少年健康發展的關鍵。

孩子到了青春期，難免對異性產生好奇，青少年喜愛呼朋引伴出遊過節。但是父母親擔心孩子交男女朋友，大部分選擇反對，陳惠娟說，網路盛行，孩子認識朋友的管道多元，超乎家長的想像，愈是防堵、孩子愈想試看看。與其防堵，不如尊重並分享親身經驗，增進親子感情鏈結。

根據國健署「110年度青少年健康行為調查報告」，超過7成的高中職學生覺得父母不了解自己的問題和憂慮，國健署長吳昭軍提醒，父母的傾聽與陪伴是青少年健康發展的關鍵。進入青春期後，大部分青少年的人際重心就會從父母轉往同儕，並開始渴望親密關係、會欣賞的對象。

國健署提供「3不1要」的親子溝通技巧：不過度反應、不批評比較、不窺探隱私，並要表達同理心，有助於讓孩子願意分享心事，提升親子關係。吳昭軍分享，透過正確的溝通方式，才能瞭解孩子的想法及避免與孩子言語上的衝突，並真正能夠保護孩子的身心安全。

親子溝通技巧「3不1要」

「不」過度反應：不要急著給意見或否定孩子的想法，例如：聽到有交往對象時不要馬上反對，先聽完想法後，再彼此交換看法或擔憂，或引導孩子學習如何與心儀的對象相處。

「不」批評比較：避免在孩子面前出現負面的批評，更不要拿孩子與別人比較，可能會造成孩子不想再和父母分享自己的生活，或者因為面子或自尊而不願意承認自己做錯。

「不」窺探隱私：當父母發現孩子偷偷談戀愛時，千萬不要私下查看手機或日記，青春期的孩子很需要保有自己的空間和隱私，未經允許的窺探會讓孩子感覺不受尊重。

「要」表達同理：當孩子分享自己的生活或是碰到的困難時，可以先同理孩子的感受，例如：「今天你和同學吵架了，是否覺得有點難過。」透過同理讓孩子願意分享更多自己的想法。

親子 聖誕節

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