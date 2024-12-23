聖誕節不要純喝紅酒 中醫師建議自製2甜點驅寒祛濕

潘德匹斯香料蛋糕製作過程。（周美珊提供）

禦寒保暖為冬天養生重點，台灣執業中醫師周美珊表示，聖誕將至，紅酒搭配西洋梨，輔以肉桂等香料製成「紅酒燉梨」，或以丁香等香料加上麵粉、牛奶 製成「潘德匹斯香料蛋糕」，均是不錯的時令食補，肉桂、丁香等中藥材有助於提高體溫，驅寒祛濕。

周美珊說，《內經》中主張春發、夏長、秋收、冬藏，其中在春夏時，人體內的陽氣與氣血隨著萬物萌發而被喚醒，被派往皮表駐紮，生機蓬勃，到了秋天，主收，彷彿下了一道撤退令，讓體表的大部分氣血撤兵回家，而在主藏的冬季，陽氣與氣血回收後閉藏，靜待來年的春暖花開。

周美珊提到，「冬不藏精，春必病溫」，由於冬天氣溫降低，人體容易受寒，因此在主閉藏的冬天，若沒有把冬天該收好的陽氣藏好，來年春天也會虛弱無力，活動力大大減少，而隨著聖誕節 到來，可自製「紅酒燉梨」和「潘德匹斯香料蛋糕」，兩份甜點中使用的肉桂、丁香等，都是性質較溫熱的中藥材，有助於提高體溫，並驅寒祛濕。