貪圖5000萬遺產 美情婦遭控軟禁87歲富豪「21天不給飯」活活餓死

著名藝術品經銷商皮耶爾離世，家屬指控情婦為5000萬美元遺產將其活活餓死。圖為長者示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Pixabay）

著名藝術品經銷商皮耶爾．利維（Pierre Levai）於今年6月在佛州 去世，享壽87歲。他的原配蘿西（Rosi）和兒子麥克斯（Max Levai）指控皮耶爾的情婦瑪西亞．利維（Marcia Levine）因忽視和不當行為，導致皮耶爾死亡，並貪圖其5000萬美元的遺產。家屬要求根據紐約州 的「殺人者規則」剝奪瑪西亞的繼承權，雙方自皮耶爾去世後持續在法律上交鋒。

紐約時報 報導，皮耶爾今年4月被送往佛州醫院，當時他因長達3周未進食及敗血性休克等健康問題，已經情況危急。麥克斯指控：「因為瑪西亞的疏忽，導致皮耶爾死亡。因此，根據紐約州所謂的『殺人者規則』，瑪西亞已經喪失從她的潛在受益人死亡中獲利的資格。」

訴訟中提到，自2023年11月，皮耶爾與瑪西亞到佛州邁阿密避冬，瑪西亞就開始拒絕讓皮耶爾與蘿西或麥克斯溝通或見面，控制了他的手機，並設法讓皮耶爾為她買下一幢價值700萬美元的公寓。蘿西表示：「我容忍皮耶爾的婚外情，我和皮耶爾在這些關係中仍保持婚姻關係。皮耶爾和我保持友好，直到他去世前不久，我成為皮耶爾的主要照顧者。」

訴訟文件也顯示，瑪西亞本能夠繼承300萬美元遺產，但她卻涉嫌與律師科恩（Paul Cowan）聯手修改遺囑，違背皮耶爾意願，讓他接受維持生命治療。

家屬表示，瑪西亞違背遺囑，讓皮耶爾痛苦地在病床上度過數周，無法與家人溝通。蘿西在文件中痛訴：「馬西亞和律師的行為令人不齒，導致皮耶在極大痛苦中度過了最後的時光。」對此，瑪西亞則說，她與皮耶爾長期保持「深愛且互相支持的關係」，並否認任何不當行為。

A lawsuit alleges NYC art dealer Pierre Levai was starved and neglected to death by his partner, shedding light on a shocking case in the art world. 🖼️⚖️ #artworld @nypost https://t.co/J5PaXI2LcX — ArtTactic (@ArtTactic) 2024年12月14日

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